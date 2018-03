La Lega e lo strano tweet sul reddito di cittadinanza Si guarda al PD?

blogo

(Di giovedì 29 marzo 2018) La partita per riuscire a formare il nuovo governo è sempre apertissima. Da una parte c'è Matteo Salvini (con Forza Italia al seguito) e dall'altra il Movimento 5 Stelle. Entrambi vorrebbero governare grazie ai voti degli altri, ma al momento sembra improbabile che si riesca trovare un punto di equilibrio politico. In ballo non c'è solo la poltrona da Premier, ma anche tutto il resto. Compresa la credibilità. I 5 Stelle vorrebbero andare al Governo con la, ma non con Berlusconi. Senza rinunciare, allo stesso tempo, a nulla del loro programma che dovrebbe venire accettato in toto dall'alleato post-elettorale. Lo sanno bene, tra i 5 Stelle, che un accordo con Berlusconi potrebbe rappresentare un clamoroso boomerang in caso di nuove imminenti elezioni.Salvini, dal canto suo, per il momento, non vuole allontanarsi da Berlusconi perché sente di essere diventato il nuovo leader del ...