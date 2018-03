La Guardia di finanza dona 2 200 giocattoli a una scuola e due associazioni

Guardia di Finanza sequestra attrezzature da sci. Sanzioni per 30mila euro : Negli ultimi due fine settimana, presso gli impianti di risalita di Camigliatello , Cs, gestiti dall'Arsac, la Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore , Cs, ha sequestrato a due operatori ...

Il comandante Giuseppe Gerli in visita alla Guardia di finanza di Piacenza : Alle Fiamme gialle, infatti, è affidata la difficile missione di preservare l'economia sana del Paese e tutelare i cittadini onesti; un mandato che non può non prescindere dalle specificità tecniche ...

“14 arresti” - caos nell’aeroporto italiano. La Guardia di finanza ferma un gruppo di passeggeri : dopo un attento controllo la scoperta choc. E stavolta non è il solito controllo antidroga : Una operazione davvero chirurgica quella dei militari della Guardia di finanza in servizio all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo), in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Analizzando le rotte considerate a rischio per il traffico di sostanze illegali, i militari hanno intercettato 14 persone in arrivo allo scalo: nascoste nei loro bagagli c’erano numerose confezioni di farmaci ...

Falso dietologo smascherato e denunciato dalla Guardia di Finanza - operava nel centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato un soggetto, T.M. un cinquantanovenne della provincia di Chieti, per esercizio abusivo della professione medica, in particolare di dietologo nutrizionista, e sequestrato lo studio ove operava. Il sedicente professionista, privo di titolo abilitante, riceveva i suoi clienti in uno studio, nel centro di Pescara. Tanti gli ignari pazienti, alcuni dei ...

A scuola con la Guardia di Finanza - Al via VI edizione "Educazione e Legalità" : L'Aquila - In questi giorni ha avuto inizio, presso l’Istituto Comprensivo di Navelli della Provincia di L’Aquila, il ciclo di incontri delle Fiamme Gialle con gli studenti della Provincia aquilana per parlare di cultura della legalità economica nell’ambito della quinta edizione del Progetto. È un’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, ...

Antonio Ingroia - la Guardia di Finanza sequestra una casa di campagna all’ex pm : Sui conti correnti non c’erano abbastanza soldi. E quindi i sigilli sono scattati per una casa di campagna. È quella sequestrata dalla Guardia di Finanza ad Antonio Ingroia, l’ex pm di Palermo indagato per peculato. Nei giorni scorsi il gip, su richiesta della procura, aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di 151mila euro dell’ex magistrato. La decisione di disporre il sequestro dell’immobile, che si trova a ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia - indagato per peculato : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 150mila euro ad Antonio Ingroia, ex pubblico ministero di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta per peculato. L’accusa si riferisce a quando Ingroia era amministratore unico di Sicilia e-servizi, società a capitale pubblico che gestisce The post La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia, indagato per peculato appeared first on Il Post.

Sicilia : Musumeci incontra vertici Guardia finanza : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto, in visita di cortesia, a Palazzo d’Orleans, il comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale della Guardia di finanza Sebastiano Galdino e Ignazio Gibilaro, comandante regionale della Sicilia. Ne

Siracusa - Guardia di Finanza sequestra casa di cura. Vertici indagati per bancarotta : La Guardia di Finanza di Siracusa ha sottoposto a sequestro preventivo, su ordine della Procura, la casa di cura Villa Azzurra, clinica accreditata presso il Servizio sanitario regionale. Le indagini del nucleo di Polizia economica finanziaria sono scattate nell’aprile del 2017. Gli amministratori di fatto e di diritto della clinica sono indagati per bancarotta fraudolenta per distrazione, causazione dolosa del fallimento e sottrazione ...

Pescara - omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

Guardia di Finanza : bando per 631 allievi marescialli : Guardia di Finanza: pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 631 allievi marescialli presso la scuola ispettori.

Ascoli Piceno. La Guardia di Finanza sequestra un interno impianto di carburanti abusivo : L'intervento delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno si inserisce nel più ampio e generalizzato piano operativo del Comando Provinciale della Guardia di ...

La Guardia di Finanza di Bologna sequestra 5mila scarpe false : scoperti centri di produzione a Fermo : La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato oltre 5.000 scarpe sportive con il marchio falso, della 'Golden Goose', individuando due centri di distribuzione a Funo di Argelato, nel Bolognese e un ...