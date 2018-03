La Francia ha trovato le parole per far tacere i terroristi

Francia : trovato testamento Killer - riferimenti a Isis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - trovato testamento attentatore : 16.14 Gli inquirenti impegnati nelle indagini sull'attentato nel sud della Francia hanno trovato nella casa del killer a Carcassonne "una lettera-testamento manoscritta nella quale Radouane Lakdim fa allusione all'organizzazione dello Stato Islamico". Lo riferisce la tv Lci Secondo i media francesi, che citano fonti della procura, oltre all'arresto della compagna 18enne dell'attentatore sarebbe stato fermato anche un suo amico minorenne ...

Francia - giocatore 19enne del Tours trovato morto nel suo letto : Un'altra tragedia scuote il mondo del calcio. Thomas Rodriguez, giovane promessa francese, è stato trovato morto a soli 19 anni nel suo letto presso il centro di formazione del Tours. La notizia del ...

Francia - ritrovato quadro Degas rubato : Fu rubato nella notte del 31 dicembre e inserito dall'Interpol nella lista delle opere più ricercate al mondo. Era in una valigia lasciata sul pullman. Il quadro sembra in buone condizioni.

Francia - ritrovato quadro Degas rubato : 22.30 La polizia doganale francese ha ritrovato nel cofano di un pullman, a Seineet-Marne, un quadro dell'impressionista Edgar Degas rubato a Marsiglia nel 2009 "Les Choristes" (I Coristi), è un pastello del 1877. Di proprietà del Museo d'Orsay di Parigi, era stato prestato nel 2009 al Museo Cantini, a Marsiglia, insieme ad altre 20 opere di Degas. Fu rubato nella notte del 31 dicembre e inserito dall'Interpol nella lista delle opere più ...

Francia : ritrovato su pullman quadro Degas rubato nel 2009 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - sospetto confessa : ritrovato il corpo della bimba scomparsa ad agosto : Francia, sospetto confessa: ritrovato il corpo della bimba scomparsa ad agosto Durante i sei mesi di indagini, le prove contro Lelandais si sono andate accumulando, comprese alcune tracce di dna della bambina rilevate sempre sull’auto Continua a leggere L'articolo Francia, sospetto confessa: ritrovato il corpo della bimba scomparsa ad agosto sembra essere il primo su NewsGo.

Francia - sospetto confessa : ritrovato corpo bimba scomparsa ad agosto : La Procura di Grenoble, in Francia, ha annunciato di aver ritrovato il corpo di Maelys, la bambina di 9 anni scomparsa alla fine di agosto durante la celebrazione di un matrimonio nel Sud del Paese. ...