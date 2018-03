La cura Draghi fa bene alle casse pubbliche | dagli utili Bankitalia 13 miliardi in sei

"Pazienti - persistenti - prudenti". Mario Draghi assicura - avanti con il Qe finché l'inflazione non è a posto : La politica monetaria rimarrà "paziente, persistente e prudente". Non è momento di scossoni per la politica monetaria, secondo Mario Draghi. In un convegno a Francoforte, il presidente della Bce si mostra più fiducioso del passato sulle prospettive dell'inflazione che "procede nella giusta direzione, ma restano rischi e incertezze". Per questo "la politica monetaria deve essere ancora paziente, persistente e prudente per ...