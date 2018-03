huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La comunicazione centrale nella vita di tutti ma così sconosciuta - CRICCU178 : RT @HuffPostItalia: La comunicazione centrale nella vita di tutti ma così sconosciuta - HuffPostItalia : La comunicazione centrale nella vita di tutti ma così sconosciuta - effequ : RT @Fede_Bezzi: Le nuove tecnologie della comunicazione hanno consegnato un ruolo centrale e pervasivo al mondo delle immagini e dei video,… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Perintendiamo la capacità di produrre senso sia come soggetti sia come oggetti: come soggetti possiamo comunicare dentro e fuori di noi, mentre come oggetti siamo travolti da ogni sorta di messaggio.Lasi può esprimere sia dalla posizione di mittente sia da quella di destinatario: sia quando lo facciamo silenziosamente con noi stessi sia quando siamo al centro di scambi di parole con altri, siamo sotto il bombardamento di messaggi nevrotici. Noi non facciamo altro che comunicare quasi tutte le nostre azioni, siano esse individuali o relazionali, che sono concentrate sullaper lungo tempo.Ognuno di noi tiene durante tutto il giorno, ei giorni, comportamenti di natura passiva, aggressiva e assertiva. Dipende ovviamente dalle situazioni: magari al nostro leader politico di riferimento non diciamo cosa davvero pensiamo per ...