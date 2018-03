La Cintura di Alvaro Soler | il nuovo tormentone estivo?

Alvaro Soler - ecco il video del nuovo singolo “La Cintura” : Ora la bella stagione può finalmente incominciare! Da oggi giovedì 29 marzo, infatti,è disponibile il nuovo singolo di Alvaro Soler intitolato “La cintura”. ¿Por qué no bajamos a la playa? Para así practicar… Un post condiviso da Alvaro Soler (@AlvaroSolermusic) in data: Mar 26, 2018 at 1:07 PDT Ad accompagnare il brano anche un videoclip girato per le strade di Cuba. eccolo qui sotto! Siamo sicuri che Alvaro ...