Blastingnews

: La Celentano furiosa con Luca di Amici - RobertaAmorino : La Celentano furiosa con Luca di Amici -

(Di giovedì 29 marzo 2018) #Alessandra, maestra di danza classica di, si è adirata nei confronti diCapomaggi, un ballerino che sembra non riuscire ad ottenere la sua approvazione. Il rimprovero è andato in onda durante il daytime di mercoledì 28 marzo che ha visto unadavvero adirata. Ma cos'ha fatto il ballerino per meritarsi un acceso rimprovero da parte dell'insegnante? Dopo la puntata di VIDEOVIDEO, il ballerino si è lasciato andare a uno sfogo in sala relax con i compagni, in cui ha detto di sentirsi un 'martire' in una 'guerra tra professori'. Il giovane si riferiva alla diatriba scoppiata tra il coreografo Bill Goodson e la maestra Veronica Peparini. Tali parole non devono essere piaciute allache in diversi casi ha sottolineato quanto sia importante per un allievo portare rispetto nei confronti di un insegnante. Inoltre,ha espresso il ...