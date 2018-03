La Casa di Carta | Parte 2 – Ecco il trailer ufficiale

Grande attesa per La Casa di carta 2 in streaming - Álvaro Morte sul binge-watch della serie : 'La gente impara lo spagnolo' : In vista dell'arrivo de La casa di carta 2 in streaming su Netflix , ovvero la seconda parte dell'unica stagione realizzata per questa serie disponibile dal 6 aprile 2018, , il cast si gode l'incredibile successo di questo prodotto di Antena3 ...

Grande attesa per La Casa di carta 2 in streaming - Álvaro Morte sul binge-watch della serie : “La gente impara lo spagnolo” : In vista dell'arrivo de La casa di carta 2 in streaming su Netflix (ovvero la seconda parte dell'unica stagione realizzata per questa serie disponibile dal 6 aprile 2018), il cast si gode l'incredibile successo di questo prodotto di Antena3 diventato un fenomeno mondiale in poche settimane grazie alla diffusione sulla piattaforma in tutti i Paesi in cui è attiva. Un riscontro che ha superato le aspettative dello stesso cast, che in una chat ...

Video promo dei nuovi episodi de La Casa di carta su Netflix - ad aprile il gran finale : Il Professore in carcere? : I nuovi episodi de La casa di carta su Netflix debuttano, come vi avevamo già anticipato un mese fa, dal 6 aprile sulla piattaforma streaming in tutti i paesi del mondo in cui è distribuita (titolo originale: La casa de papel). Insieme all'annuncio ufficiale della data di lancio della seconda parte della prima stagione, Netflix ha pubblicato anche un promo che mostra una potenziale evoluzione (manco a dirlo, negativa per i protagonisti della ...

Nuovi episodi de La Casa di carta su Netflix ad aprile - il punto su seconda stagione e spin-off : L'attesa per i Nuovi episodi de La casa di carta su Netflix sta per finire: ad aprile arriva il seguito della prima ed unica stagione della serie tv di Antena3, che da quando è stata distribuita in streaming in tutto il mondo è diventata un fenomeno dal clamoroso successo internazionale. Come già anticipato da diversi tweet promozionali di Netflix in alcuni paesi europei, anche il profilo Instagram latinoamericano della piattaforma ha ...

Il successo clamoroso de La Casa di carta su Netflix - parla Esther Acebo : 'Sorprendente - è un sogno' : Interprete di Monica Gaztambide ne La casa di carta su Netflix , Esther Acebo è diventata un volto noto in tutto il mondo grazie al successo internazionale de La casa de papel , definita la 'migliore serie spagnola' di tutti i tempi dal prestigioso portale IMDB. Rapidamente diventata un cult, la serie sulla rapina ...

Il successo clamoroso de La Casa di carta su Netflix - parla Esther Acebo : “Sorprendente - è un sogno” : Interprete di Monica Gaztambide ne La casa di carta su Netflix, Esther Acebo è diventata un volto noto in tutto il mondo grazie al successo internazionale de La casa de papel, definita la "migliore serie spagnola" di tutti i tempi dal prestigioso portale IMDB. Rapidamente diventata un cult, la serie sulla rapina alla Zecca dello Stato spagnola si è imposta come uno dei titoli rivelazione dello scorso anno, in attesa della seconda ed ultima ...

GUERRIGLIA A TORINO - ANTIFASCISTI CONTRO CasaPOUND/ Video - sassaiola e bombe carta : la condanna del Questore : Scontri a TORINO, sassaiola ANTIFASCISTI CONTRO CASAPOUND: Video, doppio corteo si scontra per le vie del centro. bombe carta, bottiglie e sassi anche CONTRO la polizia: la follia squadrista(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:16:00 GMT)

Guerriglia a Torino - antifascisti contro CasaPound/ Video sassaiola e bombe carta : Viminale - fatti gravissimi : Scontri a Torino, sassaiola antifascisti contro CasaPound: Video, doppio corteo si scontra per le vie del centro. bombe carta, bottiglie e sassi anche contro la polizia: la follia squadrista(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Intimidazione al sindaco di Apricena - trovata davanti Casa sua una bomba carta : Il primo cittadino, eletto con una lista civica, aveva già ricevuto un proiettile l’anno scorso e ripetute minacce da un uomo poi arrestato nel 2016

Scontri e bombe carta al corteo antifascista contro CasaPound : la polizia usa gli idranti : Gli Scontri sono iniziati poco dopo le 20, quando i manifestanti hanno tentato di superare lo sbarramento di polizia su corso Vittorio, per evitare che la protesta degli antifascisti raggiungesse le facciate dell’hotel che ospita il leader di CasaPound. La marcia è partita poco prima delle otto da piazza Carlo Felice, davanti alla stazione di Por...

Napoli - comizio blindato per Casapound. Bombe carta e cariche della polizia : fermati 20 attivisti : A Napoli scene di guerriglia urbana tra i centri sociali, che protestavano contro il comizio di Casapound e le forze dell’ordine. Blindatissima l’area dell’Hotel in cui il leader di Casapound Simone Di Stefano ha tenuto il comizio. I manifestanti hanno provato ad aggirare il blocco della polizia e sono stati caricati. Alla fine 20 attivisti sono stati fermati e portati in Questura. L'articolo Napoli, comizio blindato per ...

Guerriglia alla stazione di Napoli - pietre e bombe carta contro Casapound e la polizia : fermati 22 manifestanti : I manifestanti sono assiepati su un lato della strada, aspettano il rilascio dei fermati. Di fronte a loro, sotto la Questura, decine di agenti in tenuta antisommossa gli tengono gli occhi fissi ...

Corteo contro Casapound : guerriglia alla stazione di Napoli - fumogeni e bombe carta : Scontri a Napoli tra attivisti dei centri sociali e le forze dell'ordine. Scene di guerriglia a poca distanza dalla stazione ferroviaria tra automobilisti e passanti spaventati. Il Corteo che...

Napoli - corteo contro Casapund : guerriglia alla stazione - fumogeni e bombe carta : Scontri a Napoli tra attivisti dei centri sociali e le forze dell'ordine. Scene di guerriglia a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi tra automobilisti e passanti...