La Casa de Papel 2 | la seconda stagione su Netflix VIDEO

Álvaro Morte de La Casa de papel dal successo della serie al cinema - nuovo progetto per “Il Professore” : Cambio di look e nuovo progetto per Álvaro Morte de La casa de papel: via gli occhiali e capelli più corti per l'interprete de "Il professore" della serie di Álex Pina, che ha appena iniziato le riprese di un film a Barcellona. L'attore sta ancora assaporando il successo mondiale della serie tv che col passaggio dalla messa in onda su Antena3 in Spagna alla distribuzione in streaming sulla piattaforma Netflix ha raggiunto una popolarità ...