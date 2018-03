La caduta delle tecno-stelle

Maltempo : riaperta la strada di Arni dopo la caduta delle pietre : E’ stata riaperta al transito veicolare, in meno di 24 ore, la strada provinciale 10 di Arni dove ieri pomeriggio tra località ‘Tre Fiumi’ e galleria del Cipollaio, c’è stata una caduta massi che ha costretto la Provincia di Lucca a chiuderla. Grazie al lavoro dei tecnici, degli addetti e della Provincia intervenuti subito, è stato possibile bonificare il versante interessato dallo scivolamento di materiale, anche se la ...

DiMartedì - Gnocchi è 'Virginio' Raggi : 'Noi del M5s abbiamo restituito la metà delle neve caduta' : Gene Gnocchi nei panni del fantomatico fratello della sindaca di Roma Virginia Raggi. Nella consueta copertina di DiMartedì, in onda su La7, il...

Italia sotto la neve : ecco dove ne è caduta di più. Le foto spettacolari delle principali zone “colpite” da Burian. Tra meraviglia e disagi (i nostri consigli per giornate come queste) : Burian è arrivato davvero. Con il suo abbraccio di gelo le temperature sono crollate da Nord a Sud: venti gelidi sferzano l’Italia e abbondanti nevicate hanno imbiancato l’Italia. È allerta anche per la circolazione: le nevicate potranno interessare oltre 1.500 chilometri di tratte autostradali in diverse regioni: la Società autostrade ha già attivato il piano anti neve. A Trieste le raffiche di bora hanno raggiunto i 130 ...

Sicilia : caduta massi su carreggiata - chiusa strada 'Delle Solfare' : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Anas comunica che, in seguito alla caduta di un masso sulla carreggiata, la strada statale 190 “Delle Solfare” è stata chiusa al traffico in prossimità del km 11,000, tra Delia e Sommatino, in provincia di Caltanissetta, con deviazioni sulla viabilità locale. Sul posto

Centrodestra - la rivolta delle regioni : 'Stop ai paracadutati'. Assedio alla sede di FI : Emilia, Puglia, Liguria, Marche, Sicilia, Campania. Monta la protesta dei quadri regionali di Forza Italia per le scelte calate dall'alto. Le liste azzurre saranno presentate soltanto questa mattina. ...

Giro d'Italia 2018 - la caduta di Chris Froome e diretta tv delle tappe Video : #Chris Froome, corridore del team Sky, è caduto qualche minuto fa in una sessione di allenamento. Il corridore ha riportato qualche ferita all'anca e al braccio sinistro. Nonostante l'episodio, il corridore è riuscito a terminare l'allenamento e ritornare a casa. Sul suo profilo Instagram, ha riportato la foto con le sue condizioni fisiche. Ricordiamo che il britannico è in attesa della sentenza da parte dell'Uci per la positivita' riscontrata ...