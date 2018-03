Konami deposita un nuovo marchio legato a Silent Hill

eurogamer

(Di giovedì 29 marzo 2018) La brusca separazione intercorsa trae Hideo Kojima ha avuto come vittima illustre l'interessantes, ilcapitolo della storica serie di videogiochi horror che era stato anticipato dalla terrificante demo P.T. e in seguito cancellato da parte del publisher giapponese. Da quel momento non abbiamo saputo più niente riguardo a un possibile ritorno di, e per questo potrà incuriosire la notizia che vi stiamo per raccontare.Digitial Entertainment Co. ha infattito undel brandall'organo statunitense che si occupa della gestione dei brevetti e dei marchi registrati, lo United States Patent. Come riporta Gaming Bolt però, ilsi riferisce a una macchina pachinko, il sistema di gioco d'azzardo tanto celebre in Giappone. Possiamo averne conferma prendendo in considerazione la stessa società che hato il ...