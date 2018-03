Kia - La K900 | la Sedona e le altre novità americane

quattroruote

(Di giovedì 29 marzo 2018) La Kia è presente al Salone di New York con un numero elevato di anteprime: debutta infatti la seconda generazione della ammiraglia, che viene affiancata dal lancio del restyling dellae dall'anteprima americana del restyling della Optima, già vista al Salone di Ginevra. Corea e California disegnano la nuova. La seconda generazione della Kiaè stata completamente riprogettata e porta il marchio coreano in una nuova dimensione nel segmento premium. Frutto della collaborazione tra il centro stile coreano e quello californiano della Casa, laè più lunga e larga del modello uscente grazie a una versione aggiornata e irrigidita della piattaforma esistente, ma dissimula queste modifiche con un taglio più dinamico della fiancata e dal nuovo stile "Gravity of Prestige", pensato proprio per i modelli più grandi e lussuosi. Tra i dettagli spiccano ...