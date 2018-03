Kessie | ' Gattuso ci porta in Champions e diventa grande A Donarumma dico'

Milan - Gattuso svela un incredibile retroscena su Kessie : Il Milan continua a vincere, altro successo nella gara di campionato contro il Chievo, continua la lotta per la qualificazione in Champions League. Nella gara di ieri altro rigore sbagliato questa volta da Kessie, ecco le dichiarazioni del tecnico Gattuso come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “lo sapevo che avrebbe sbagliato il rigore, parlava con il pallone e lui non deve pensare, perché quando pensa è un casino. Ma i ...

Il Milan vola con Gattuso - veleno Montella su Kessie e Rino : 'I giocatori cercano scuse. Quando si vince...' : Permalosetto, Vincenzo Montella , e forse un po' avvelenato con Gattuso e Kessie. Il momento per lui è di quelli beffardi. Ha lasciato il Milan in crisi nera, esonerato, e ha trovato subito una ...

Kessie scherza : 'Gattuso? Io sono più forte' : Franck Kessie si paragona a Gennaro Gattuso e, scherzando, ammette: "Lui è stato un grande campione, ma tecnicamente penso di essere più forte di lui". Questa la chiosa dell'intervista concessa dal ...

Serie A Milan - Kessie sicuro : «Sono più forte di Gattuso tecnicamente» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

Milan - Kessie : "Sono più forte di Gattuso - m aora sono un po' stanco... " : La squalifica per una giornata lo costringerà a guardare dalla tribuna la gara contro la Sampdoria: una vera tortura per Franck Kessie, sempre più al centro del progetto rossonero, soprattutto da ...

Milan - Gattuso/ "Kessié 10 gol? Mi serva che faccia 15 chilometri. E sul calciomercato..." : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 22:25:00 GMT)

Milan - come ringhia Gattuso! Kessié svela : "impazzisce se mi vede camminare" : Kessié esalta il lavoro di Gattuso e svela un retroscena niente male sul nuovo allenatore rossonero: "non sopporta quando mi vede camminare in allenamento" LaPresse/Spada Dopo un avvio difficile, ...

Kessie non si pone limiti : “voglio Europa League e Coppa Italia” - che elogi a Gattuso! : Le tre vittorie consecutive in campionato hanno riportato entusiasmo in casa Milan e rilanciato le ambizioni dei rossoneri che vogliono provare fino alla fine a raggiungere un posto per la Champions League, soprattutto se Inter e Roma dovessero continuare a zoppicare. Tra i giocatori che hanno voluto suonare la carica c’è Frank Kessie che ai microfoni di ‘Milan Tv’ ha dichiarato: “Non sono molto stanco, so che posso ...

Milan - senti l'ag. Kessie : 'Rinato grazie a Gattuso - ha ridato motivazioni e benzina' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'agente di Franck Kessie esalta il lavoro di Gattuso al Milan : 'Ringrazio Gattuso, è stato importantissimo per questa ripartenza - spiega George Atangana - Ha saputo motivare i giocatori, ...

Milan - Gattuso : 'Kessie ha grandi qualità - non servono acquisti' : Intervenuto a Rai Radio Uno nel corso della trasmissione Radio Anch'io Lo Sport , assieme a Marcello Lippi, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato dell'attuale situazione della squadra: 'Cosa è cambiato? Dobbiamo pensare partita dopo partita perché a livello ...

Diretta/ Cagliari Milan (risultato finale 1-2) info streaming video e tv : doppio Kessie - regalo a Gattuso : Diretta Cagliari Milan info streaming video e tv: per il match alla Sardegna Arena probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie A, 21^ giornata)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:39:00 GMT)

Gattuso : 'Kessie molto più forte di me' : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso applaude i suoi dopo la vittoria contro il Cagliari: "Noi dobbiamo pensare a una gara alla volta e poi vedremo. Stiamo lavorando tanto, i meriti sono dei ragazzi ...