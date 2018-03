Juventus-Milan | Kessie spavaldo | “A Torino per vincere Pronostico? Vinciamo 2-0 | segno

ANDREA PIRLO DA CATTELAN/ Quanti amarcord alla vigilia di Juventus Milan : "Che gruppo quel Milan!" (EPCC) : ANDREA PIRLO, ex centrocampista della Juventus e del Milan, si racconta da Alessandro CATTELAN. I retroscena sul suo mancato passaggio al Barcellona durante l’epoca rossonera.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:40:00 GMT)

Biglietti finale Coppa Italia 2018 Juventus-Milan : prezzi e dove acquistarli Video : Archiviate le amichevoli della nazionale Italiana, tornera' protagonista il campionato di Serie A. In to avremo modo di assistere anche ai match delle coppe europee, con ancora 3 squadre il lizza: #Juventus, Roma e Lazio. I bianconeri, chiamati all’esame Real Madrid tra pochi giorni [Video], sono in corsa su più fronti e hanno ancora la possibilita' di fare il ‘triplete’. Non sara' semplice per i ragazzi di Massimiliano Allegri, ma nulla è ...

Serie A : Juventus-Milan - in molti sperano in un nuovo stop bianconero : Non è vero ma ci credo. Avranno pensato questo i pochi "temerari" che hanno puntato su un'altra serata no della Juventus, impegnata sabato sera in casa contro il Milan. Probabilmente spinti da quanto ...

DESIGNAZIONE ARBITRI SERIE A/ Polemiche per Mazzoleni in Juventus Milan : il 2 allo Stadium sale : DESIGNAZIONE ARBITRI SERIE A, Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale sei volte la posta in gioco. Fa discutere la scelta di Massa per la gara dello Stadium(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:21:00 GMT)

Juventus - Claudio Marchisio verso il New York City : prima le gare con Milan e Real Madrid - poi la decisione : Il futuro di Claudio Marchisio alla Juventus si deciderà in due partite. Triste, considerando che a 32 anni il Principino contava di chiudere la carriera in bianconero. Dopo l'infortunio che lo ha ...

Juventus-Milan : scopri le 10 cose che potresti non sapere : 1 - Prima tv È Juventus-Milan la prima partita di un campionato di calcio ad essere ripresa e trasmessa in televisione: successe il 5 febbraio 1950, trasmissione per la sola zona di Torino. Il ...

Serie A Milan - Fassone : «Spirito giusto per affrontare la Juventus» : ... con qualche partita senza un gran gioco, in quel momento si era più sotto un treno che capaci di guardare con ottimismo al futuro" , ha ammesso Fassone ai microfoni di Sky Sport. "Poi - ha aggiunto -...

Juventus-Milan - partita speciale per Bonucci : “gara diversa da tutte le altre” : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali, al ritorno in campo big match tra Juventus e Milan, partita speciale per il difensore Bonucci che tornerà da avversario a Torino, ecco le dichiarazioni del calciatore in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale: “Dopo sette anni passati alla Juve, dove ho vinto tanto anche a livello personale, non potrà che essere una partita diversa da tutte quelle che ho ...

Bonucci : 'Juventus-Milan partita speciale. Donnarumma pensi a crescere' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per ...

Verso Juventus-Milan - Allegri-Gattuso : filosofie a confronto : Il rasoio del Pallone Calcio e filosofia, per qualcuno un ossimoro, per altri un'inevitabile riflessione su passioni e ossessioni della contemporaneità. A scomodare la filosofia nel nostro caso ci ha ...