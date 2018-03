Juventus | Dybala Accordo con l’Atletico Madrid | bomba dalla Spagna!

Argentina - Messi : 'Nella Juventus Dybala gioca come faccio io - cerchiamo gli stessi spazi' : MADRID - ' Abbiamo parlato con Paulo di questo, è vero quello che ha detto: nella Juventus gioca proprio come faccio io, cerchiamo gli stessi spazi, e con me in nazionale ha giocato più a sinistra ...

Juventus - Buffon : 'Dybala andrà sicuramente al Mondiale' : Un passaggio poi sulla partita persa dall'Italia a Manchester: ' L'Argentina ha grandissime potenzialità, possono vincere i campionati del mondo. Higuain? Felice del suo momento, il suo ritorno in ...

Rabbia Dybala : vinco con la Juventus : TORINO - 'Voglio i l Mondiale!'. Paulo Dybala non rinuncia al sogno, anzi rilancia. Vuole fortemente partecipare alla sua prima Coppa del Mondo e per questo prepara una risposta alla sua maniera alle parole di Jorge Sampaoli. Quella che sembra una bocciatura, almeno al momento, della candidatura del numero 10 della Juve per un posto ...

Paulo Dybala/ Juventus - “convocato” da Maria De Filippi per una sorpresa (C'è posta per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, Paulo Dybala svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:05:00 GMT)

Juventus - fratello Dybala attacca l’Argentina : “Nazionale costruita da giornalisti e da…” (FOTO) : Juventus, fratello Dybala- L’esclusione di Paulo Dybala dalle convocazioni di Sampaoli non è piaciuta al fratello e agente dell’attaccante argentino, Gustavo Dybala, il quale sul proprio account twitter ha commentato molto duramente l’operato di ct e dirigenza argentina. “NAZIONALE costruita DA giornalisti E DA… Dopo le parole di Sampaoli su Dybala: “Non lo abbiamo saputo […] L'articolo Juventus, ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena su Dybala Video : Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato sorprendenti per quanto riguarda Paulo Dybala. Il calciatore della #Juventus, infatti, ha trascorso alcune ore a Madrid insieme al fratello-procuratore Mariano e subito sono circolate delle voci su un suo possibile trasferimento al Real Madrid nella prossima stagione. Come riporta Radio Marca, però, Dybala ha incontrato Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid. Il calciatore ...

Juventus - Higuain si confessa : “Sono al top da 12 anni. Dybala è un crack. Porte sempre aperte per un mio ritorno al…” : Juventus, HIGUAIG- Gonzalo Higuain si confessa ai microfoni di “tycsport.com”. Una breve riflessione sulla sua carriera e sul compagno di squadra Dybala, definito un autentico fenomeno dal centravanti argentino. Spazio anche ad in pensiero sul futuro. Un ipotetico ritorno al River Plate che concluderebbe una carriera ricca di gol e successi. “SONO AL TOP DA […] L'articolo Juventus, Higuain si confessa: “Sono al top ...

Juventus - Higuain : "Sono ai massimi livelli da 12 anni. Dybala? Con una forte mentalità - sarà un campione" : "Ho giocato nel Real e sono tra i 10 goleador di tutti i tempi del club, con l'Argentina sono tra i primi 6, nel Napoli nella top ten, spero di esserlo anche nella Juve". Date a Higuain ciò che è di ...

Juventus - Higuain a Dybala : 'Dammi retta e diventerai un crack' : ... dove il 'Pipa' andrebbe a caccia della rivincita dopo le delusioni delle finali perse nella Coppa del Mondo del 2014 in Brasile e in Coppa America nel 2015 e nel 2016 , a cui si aggiunge quella di ...

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena su Dybala : Dalla Spagna arrivano indiscrezioni di mercato sorprendenti per quanto riguarda Paulo Dybala. Il calciatore della Juventus, infatti, ha trascorso alcune ore a Madrid insieme al fratello-procuratore Mariano e subito sono circolate delle voci su un suo possibile trasferimento al Real Madrid nella prossima stagione. Come riporta "Radio Marca", però, Dybala ha incontrato Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid. Il calciatore ...

Calciomercato Juventus - Dybala e Simeone a cena a Madrid : incontro o casualità? : Una cena tra argentini in un ristorante giapponese in pieno centro a Madrid, il 'Restaurante Kabuki': Diego Simeone, allenatore dell'Atletico, e Paulo Dybala, attaccante della Juventus, seduti intorno ...

'Dybala a cena con Simeone' : l'Atletico fa tremare la Juventus : La Juventus trema. Arriva dalla Spagna la voce di un incontro, lunedì sera a cena, tra il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, e Paulo Dybala, che si sta godendo alcuni giorni di vacanza in ...

Juventus - Dybala a Madrid con il suo agente : “E’ solo una vacanza”(FOTO). Intanto Del Piero lo punzecchia… : Juventus, Dybala A Madrid- Continua a far discutere una foto di Dybala e di suo fratello (suo agente) scattata a Madrid. Una foto che ha scatenato subito gli addetti al calciomercato e creato falsi miti e potenziali supposizioni. Supposizioni smentite sul nascere dall’entourage del giocatore, il quale ha sottolineato: “E’ a Madrid in vacanza. Non […] L'articolo Juventus, Dybala a Madrid con il suo agente: “E’ ...

Juventus - Del Piero 'informa' Dybala : 'Sulle punizioni sono meglio io' : Ha anche un messaggio per l'amico e capitano della Juventus Gigi Buffon : ' Tutto il mondo aspetta che tu possa alzare questa Champions League ma da parte mia anche se non dovessi riuscirci, resterai ...