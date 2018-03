Juve | Buffon | Contro il Real le gare più belle Ronaldo è un vero killer

Buffon tra passato - presente e futuro : il portiere della Juve svela tutto : La Juventus è concentrata sulla stagione in particolar modo tra campionato e Champions League, nel frattempo il portiere Buffon parla di passato, presente e futuro attraverso alcune dichiarazioni al profilo ‘Facebook’ ufficiale della Juventus: “Del Piero aveva qualcosa in più, è riuscito ad incantare le più grandi platee. Anche solo allenarmi con giocatori come lui mi ha aiutato a capire come ragiona un campione. Il momento ...

Juventus - Buffon pronto per Cristiano Ronaldo : 'Solo Trezeguet cinico come lui' : TORINO - ' Germania - Italia del Mondiale 2006 è certamente la partita più bella della mia carriera. Poi ci metto le sfide contro il Real Madrid sia del 2003 che del 2015, quindi l'esordio del Parma ...

Juventus - Buffon : 'Ho una stima illimitata per Cristiano Ronaldo' : TORINO - Gigi Buffon si è sottoposto a una raffica di domande dei tifosi sul profilo Facebook della Champions League. Il prossimo avversario in Champions è il Real e quando gli nominano Cristiano ...

Buffon come Valentino Rossi - il consiglio del Dottore al portiere della Juve : Buffon come Valentino Rossi, Valentino Rossi come Buffon. Stiamo parlando di due leggende per i rispettivi sport, calcio e MotoGp, adesso il Dottore dà alcuni consigli all’attuale portiere della Juventus, intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Buffon deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. C’è tanta invidia nei nostri confronti? Sì. Secondo me dà ...

Kessie sfida la Juve : 'Segno e vinciamo 2-0. Buffon? Ogni volta che lo vedo...' : Ci pensa il centrocampista rossonero Franck Kessie , che parlando a Sky Sport lancia il guanto di sfida ai rivali bianconeri: 'Il nostro obiettivo è vincere, vogliamo i tre punti per andare avanti. ...

Bonucci : 'Donnarumma non pensi a Buffon. Alla Juve anni bellissimi' : Deve stare tranquillo, ha grandi margini di crescita e con l'esperienza diventerà uno dei migliori al mondo. Io cerco di fare quello che posso per aiutare i giovani, mettendomi a disposizione sia per ...

Juventus - Szczesny : 'Imparo da Buffon - ma non sono una riserva' : Da una parte, è vero, sapevo che c'era Gigi che è una leggenda della storia del calcio, però per me era anche un'opportunità di allenarmi con il portiere più forte del mondo. E siccome io credo di ...

Ranieri : 'Buffon resti nel mondo del calcio. Juve-Real? Fiducia in Allegri' : L'attuale allenatore del Nantes, intervenuto a 'Radio anch'io sport', ha detto: ' Non mi sento né in corsa per la Nazionale, né fuori. Nessuno mi ha mai chiamato. E comunque ho un contratto con il ...

Szczensy : 'Buffon? Se continuasse sarebbe un bene per lui e per la Juventus' : 1 di 3 Successiva TORINO - Un portiere è un portiere, cioè non può essere un tipo normale. E Wojciech Szczesny , ribattezzato 'Tek' dai compagni per non ingarbugliarsi la lingua chiamandolo, è un vero ...

Juventus - Buffon : 'Dybala andrà sicuramente al Mondiale' : Un passaggio poi sulla partita persa dall'Italia a Manchester: ' L'Argentina ha grandissime potenzialità, possono vincere i campionati del mondo. Higuain? Felice del suo momento, il suo ritorno in ...

NAZIONALE - GIGI BUFFON/ “Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro : sono il portiere della Juve!” : GIGI BUFFON parla dal ritiro dell'Italia e tuona: "Assurdo discutermi dopo 25 anni in azzurro" Ma il numero uno non si sbilancia sul suo futuro in NAZIONALE(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 00:30:00 GMT)

Juve - Buffon può rimanere come secondo portiere : le condizioni : Gigi Buffon potrebbe restare alla Juventus , anche se retrocesso a secondo portiere. L'ipotesi, come si legge su La Gazzetta dello Sport , si realizzerà soltanto ad una condizione: i bianconeri dovrebbero vincere la Champions League a Kiev, in modo da permettere al capitano di disputare il Mondiale per Club nella prossima ...

Juve - Del Piero : 'Dybala? Sulle punizioni sono meglio io - ma può crescere. Su Buffon...' : Buffon? Tutto il mondo aspetta che possa alzare questa Champions League, ma da parte mia posso dirgli che a prescindere rimarrà sempre il numero uno '. Abbiamo parlato con... @delPieroale ! 2 domande ...

Spal - Meret : 'Modello Buffon - ma alla Juve...' : Alex Meret, portiere della Spal, ha parlato a Premium Sport: 'La salvezza è difficile ma lavoriamo per questo, partita dopo partita. Buffon è un modello per i portieri della mia epoca e di quella passata. Adesso, però, sappiamo il peso dei punti delle ...