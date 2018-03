Juve | Asamoah trova casa a Milano Inter | Spalletti | Champions e rinnovo

Juventus - Hector e Spinazzola : sarà addio ad Alex Sandro e Asamoah : Juventus, Hector E Spinazzola- La Juventus è pronta a ridisegnare totalmente i connotati della corsia mancina in vista della prossima stagione. Come noto, resta da valutare il futuro di Alex Sandro. Il terzino brasiliano dovrà decidere e valutare il da farsi. Come più volte sottolineato da Marotta: “Alla Juventus si resta se realmente motivati. Tutti […] L'articolo Juventus, Hector e Spinazzola: sarà addio ad Alex Sandro e Asamoah ...

L’agente di Asamoah : “Al 50% resterà alla Juventus” : L’agente di Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Radio Rai riguardo il futuro del suo assistito, cercato con insistenza da Napoli e soprattutto Inter. “Kwadwo deciderà dopo la sosta. Ha il 50% delle possibilità di restare a Torino. In Italia ci sono diversi club che cercano un terzino, ma ha richieste anche da Germania e Francia”. Resta quindi viva per l’esterno ghanese anche l’ipotesi di una permanenza alla Juventus, dove in questa ...

Asamoah - l'agente : 'Juventus? Resta al 50%' : Ne è convinto il procuratore e agente Fifa Federico Pastorello , che ai microfoni di 'La politica nel pallone', su Gr Parlamento, scommette su un addio dell'attaccante argentino nonostante la ...

Asamoah - messaggio all'Inter : 'Sono felice alla Juve' : Dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham, l'ex Udinese ha parlato a Premium Sport : ' Sono felice qui a Torino, non ho mai avuto problemi con nessuno . Voglio sempre lavorare, non ho ...

Juventus - Asamoah : 'Non ho mai parlato del contratto perché non voglio distrazioni' : TORINO - 'Un giocatore così non possiamo perderlo a parametro zero'. Dopo il blitz di Wembley , è stato questo il pensiero di molti tifosi bianconeri sul futuro di Kwadwo Asamoah che con il suo ...

Juve - occhio alla scelta a sorpresa di Asamoah sull'Inter : le ultime : Secondo Sky Sport , non è ancora certo che Asamoah firmi con l'Inter per la prossima stagione. La Juventus infatti sta continuando a trattare col terzino e finché non si trova un accordo definitivo con l'Inter, i ...

Asamoah lascia la Juve a giugno : lo vuole anche il Napoli : Dopo che negli scorsi giorni si era parlato di Milan e Inter , adesso Rai Sport parla anche di un interessamento del Napoli . Nei prossimi giorni Giuntoli dovrebbe chiedere informazioni a Pastorello ...

Juventus - obiettivi Florenzi e Darmian : addio a Lichtsteiner e Asamoah : Juventus, obiettivi Florenzi e Darmian: addio a Lichtsteiner e Asamoah Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, obiettivi Florenzi E Darmian- La Juventus pensa al futuro e al nuovo look per quel che riguarda le corsie esterne di difesa. Come più volte sottolineato nei giorni scorsi, Lichtsteiner ed Asamoah potrebbero lasciare i bianconeri a fine stagione. ...

LIVE Torino-Juventus - risultato e cronaca in tempo reale del derby : Asamoah sfiora il gol : Notizie sul tema Torino-Juventus Serie A diretta tv e LIVE streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di Leandro Fernandes verso i tifosi granata Torino-Juventus probabili ...

Calciomercato Juventus - futuro Asamoah : parla l’agente - gli aggiornamenti : Federico Pastorello, agente tra gli altri di Asamoah, intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, ha fatto un punto sul futuro dell’esterno ghanese in scadenza di contratto con la Juventus e per il quale si era parlato di un addio già la scorsa estate e nel mercato invernale: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo ...

JuveNTUS SENZA MATUIDI / Comunicato ufficiale della Juventus : non è da escludere l'ipotesi Asamoah : Juventus SENZA MATUIDI: il francese potrebbe aver rimediato uno stiramento al flessore, ma si attendono gli esami previsti in mattinata. A rischio anche la Champions. (Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:56:00 GMT)

Juve - che fare senza Matuidi? Sturaro - Marchisio - Asamoah o il 4-2-3-1 : Quella di Blaise Matuidi è un'assenza che schizza subito altissima nella hit parade più sgradita ad Allegri e ai tifosi della Juve, quella degli infortunati. Il francese ha avuto un problema muscolare ...

CALCIOMERCATO JuveNTUS/ News - Possibilità Roma per Asamoah a giugno (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: da Leandro Fernandes a Lirola, tanti i giovani trattati in questa sessione invernale sia in entrata che in uscita.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:46:00 GMT)

Chievo-Juventus - la moviola : Asamoah - che rischio su Cacciatore! : ROMA - Estremamente preciso e inflessibile, Maresca . Grottesco a fine partita: segnala 5' di recupero, poi non li concede. L'episodio chiave è l'espulsione di Cacciatore, un rosso alla... Mourinho, ...