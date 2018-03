Juve | Allegri scalda i motori per le sfida a Milan e Real Madrid

Juve - Cuadrado rivede il campo : è lui l'arma in più di Allegri : l'arma in più per il finale di stagione della Juventus potrebbe essere Juan Cuadrado, di nuovo in campo a Vinovo dopo l'intervento chirurgico per sconfiggere la pubalgia. Allegri lo aspetta, ma senza ...

Sorpresa Juventus : Allegri ritrova Cuadrado : TORINO - In attesa del rientro dei nazionali Massimiliano Allegri può intanto godersi una buona notizia, perché dopo aver riabbracciato Mandzukic - rientrato in anticipo dagli impegni statunitensi ...

Ex Juve - Carrera : 'Scudetto - voto per Allegri. Su Conte...' : Massimo Carrera , allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato a RMC Sport: 'Panchina d'Oro ad Allegri? Sicuramente è un premio importante, fa piacere avere portato il lavoro italiano all'estero. Noi riusciamo a dare qualcosa in più sotto il profilo tattico, di ...

Verso Juventus-Milan - Allegri-Gattuso : filosofie a confronto : Il rasoio del Pallone Calcio e filosofia, per qualcuno un ossimoro, per altri un'inevitabile riflessione su passioni e ossessioni della contemporaneità. A scomodare la filosofia nel nostro caso ci ha ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017/ Ulivieri : "Lavoro straordinario - Di Francesco vota Gasperini : Juventus, Allegri vince la Panchina d'oro 2017: al secondo posto Gian Piero Gasperini dell'Atalanta, mentre solamente terzo si piazza il tecnico del Napoli Maurizio Sarri.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Juventus - Allegri scherza : 'Buon finale di stagione a tutti - un po' meno a Sarri' : ... "In campionato sarà Juve-Napoli fino alla fine della stagione " ha proseguito Allegri ai microfoni di Sky Sport -, soprattutto perché basta vedere il nostro calendario e avremo tre scontri diretti, ...

Allegri : 'Sarà Juve-Napoli fino alla fine' : Ha margini di miglioramento importanti ed e' destinato a essere fra i grandi del mondo. Deve concentrarsi sul finale di stagione, dobbiamo avere l'ambizione di affrontare i piu' forti come il Real e ...

Juventus - Allegri vince la Panchina d'oro 2017 : Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d'oro 2016-2017 per la serie A, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Allegri ha preceduto Gasperini e ...

Ranieri : 'Buffon resti nel mondo del calcio. Juve-Real? Fiducia in Allegri' : L'attuale allenatore del Nantes, intervenuto a 'Radio anch'io sport', ha detto: ' Non mi sento né in corsa per la Nazionale, né fuori. Nessuno mi ha mai chiamato. E comunque ho un contratto con il ...

Juventus - rebus Pjanic : due soluzioni per Allegri : TORINO - Massimiliano Allegri non sa ancora in che condizioni ritroverà i tanti nazionali, ma a otto giorni dal quarto di Champions d'andata contro il Real Madrid almeno una certezza ce l'ha: senza ...

Juventus - Allegri strepitoso tra dicembre e marzo. Ma ora serve di più : Marzo è un mese di passaggio, che saluta i rigori dell'inverno e accoglie i colori tenui della primavera. Per la Juventus di Massimiliano Allegri marzo è di solito crocevia della stagione. Nel ...

Il Psg ci prova per Allegri - ma Max vuole un altro ciclo con la Juve : TORINO - Massimiliano Allegri è di nuovo nel mirino del Paris Saint Germain che, a più riprese, ha pensato al livornese e adesso che sta seriamente cercando un erede del siluratissimo Emery, sembra ...

Allegri il più corteggiato d'Europa. Il Psg guida l'assalto - la Juve resiste : Lo sceicco Al-Khelaifi vuole affidargli l'eredità di Emery, sondaggi di Real e Chelsea Lo sceicco Nasser Al-Khelaifi vuole Massimiliano Allegri alla guida del Psg. Non è una semplice indiscrezione di ...

Juve - altro guaio per Allegri : problema al ginocchio per Khedira : Juve, altro guaio per Allegri: problema al ginocchio per Khedira Il pensiero di Max Allegri (e di tutti i tifosi della Juve) è corso subito lì, alla sfida di Champions contro il Real: quando al 55′ di Germania-Spagna Sami Khedira è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio, un brivido ha […]