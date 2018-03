Jennifer Aniston e Adam Sandler di nuovo insieme per Murder Mystery

“Lui - lei e… l’altra”. Jennifer Aniston e il divorzio misterioso : ecco l’indiscrezione a sorpresa sul vero motivo della rottura con Justin Theroux. A portalo via dalle braccia della bella attrice una collega famosa (e a sua volta molto sexy) : Una delle separazioni senza dubbio più scioccanti del mondo dello spettacolo, che pure di recente ne ha viste parecchie di coppie naufragate all’improvviso, come fulmini a ciel sereno. Loro avevano addirittura passato il giorno di San Valentino insieme, lo scorso 14 febbraio 2018, annunciando nel giro di nemmeno quarantotto ore la clamorosa rottura . Parliamo, ovviamente, della sempre divina Jennifer Aniston , una delle donne ancora ...

Jennifer Aniston - a un mese dall'addio a Justin Theroux sorride con le amiche : per la cronaca a Jen resta il pastore svizzero Dolly, un terrier di nome Clyde e il pitbull Sophie, mentre l'altro pitbull vivrà a New York con Justin .

Brad Pitt e Jennifer Aniston : favola o business? : Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono conosciuti nel 1998 e il fidanzamento ufficiale è arrivato nel 2000, mentre la loro popolarità come “duo hollywoodiano” cresceva esponenzialmente. Li chiamavano “la coppia d’oro”: lei amatissima per il suo ruolo in “Friends”, e lui l’uomo più bello del mondo. I due convolarono a giuste nozze nel luglio del 2000 nella loro amata Malibù. La prima crisi arriva nel 2004, e la coppia si sfascia definitivamente un ...

Perché Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono lasciati : “Colpa di New York (e dei paparazzi)” : La notizia della fine del matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux, coppia apparentemente solida e felice che solo due anni fa era convolata a nozze, è arrivata come un fulmine a ciel sereno subito dopo San Valentino. La coppia ha diffuso un comunicato parlando di separazione consensuale e sostenendo di essere in ottimi rapporti amicali, ma come sempre in questi casi la stampa scandalistica americana ha cominciato a scavare dietro le ...