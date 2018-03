Ivan Savvidis | il proprietario del PAOK Salonicco entrato in campo con una pistola

Ivan Savvidis pistola paok salonicco grecia : Il calcio greco è nella bufera: il governo di Alexis Tsipras ha sospeso il campionato dopo l'irruzione armata del presidente del paok Salonicco, ivan savvidis , che durante una partita con l'Aek Atene, in lotta per il titolo con la squadra tessalonicese, ha invaso minacciosamente il campo con una pistola nella fondina, costringendo l'arbitro a interrompere la gara. "Abbiamo deciso di sospendere il ...

Paok - ecco chi è Ivan Savvidis : In Russia, il "presidente armato" del Paok ha iniziato lavorare all'interno di una fabbrica di tabacco, prima di prendere il dottorato in Economia e diventare CEO dell'azienda Donskoy Tabak. Da quel ...

L'arbitro annulla il gol del Paok Salonicco - il presidente Ivan Savvidis scende in campo con la pistola : Attimi concitati allo Stadio Toumba di Salonicco, in Grecia. A pochi minuti dal termine di Paok Salonicco - Aek Atene, il presidente della squadra di casa Ivan Savvidis (imprenditore russo di origini greche ed ex parlamentare di Russia Unita) è entrato in campo con una pistola legata alla cintura con una fondina. Motivo dell'invasione, un gol annullato al Paok siglato nei minuti finali di gara. La partita è stata dapprima sospesa e ...