ITALIANO SCOMPARSO A ISTANBUL | TROVATO CADAVERE DI ALESSANDRO FIORI Procura di Roma

Il 33enne ITALIANO SCOMPARSO in Turchia due settimane fa è stato trovato morto a Istanbul : È stato trovato a Istanbul il corpo di Alessandro Fiori, il 33enne italiano che era scomparso in Turchia due settimane fa. Fiori è stato trovato nella zona del porto con il cranio fracassato. La notizia è stata confermata a Repubblica The post Il 33enne italiano scomparso in Turchia due settimane fa è stato trovato morto a Istanbul appeared first on Il Post.

Turchia - “Ritrovato il corpo di Alessandro Fiori - l’ITALIANO SCOMPARSO a Istanbul”. Farnesina conferma : È stato ritrovato il cadavere di Alessandro Fiori, il 33enne scomparso a Istanbul nei giorni scorsi, sulla riva di Sarayburnu, nei pressi della zona storica del palazzo di Topkapi, una zona di Istanbul, e, secondo la trasmissione di Chi l’ha visto sarebbe stato anche riconosciuto dal padre. Il corpo dell’uomo, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato ritrovato con il cranio fracassato ed è stato inviato all’Istituto di ...

