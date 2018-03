Istanbul | trovato il corpo Alessandro Fiori Era in mare con il cranio fracassato

Trovato senza vita Alessandro Fiori - l’italiano scomparso a Istanbul : È finita nel peggiore dei modi la ricerca di Alessandro Fiori , 33 anni, originario di Soncino, Cremona. Da oltre due settimane la sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa a Istanbul . Il giovane manager, che viveva a Milano e lavorava all’interno di una multinazionale specializzata in depurazione e trattamento delle acque, era arrivato nella città turca il 12 marzo scorso. Aveva comprato un biglietto low cost, come spesso faceva, ed ...

