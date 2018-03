Isola | pesca miracolosa di Amaurys ma Rosa non cede | Io non mangio

Isola - giorno 65. Rosa non vuole il pesce pescato da Amaurys. Gaspare parla della Morali : «E’ una ragazzina presuntuosa senza arte nè parte» : Isola dei Famosi 2018 - Rosa ed Elena Dopo il litigio in puntata, il ritorno di Elena e Rosa nel gruppo dell’Isola dei Famosi 2018 continua a creare malumori, anche se a dire il vero sono loro due ad alzare un muro: le ragazze, infatti, si rifiutano di mangiare il cibo procurato dal resto del gruppo e Jonathan non nasconde di sentirsi in difficoltà. Isola dei Famosi, giorno 65| Gaspare non sopporta Elena Morali Dopo la puntata Alessia (la ...

Isola - pesca pericolosa per Amaurys : faccia a faccia con un barracuda : "Non mi vergogno di dire che ho provato paura in quello che è il mio habitat: l'acqua". Amaurys Perez, concorrente dell'Isola dei...

Isola - giorni 61 e 62. Valeria Marini si trasforma in una sirena e poi saluta i naufraghi - Francesca pesca il primo pesce : uno scorfano : Valeria Marini in versione sirena Si è conclusa l’avventura di Valeria Marini sull‘Isola dei Famosi 2018: la “diva” nelle scorse ore si è congedata dai naufraghi e lasciato il programma, svelando la verità sulla sua partecipazione. Ma la Marini è andata via solo dopo aver compiuto una missione molto particolare, grazie alla quale ha lasciato ai compagni di viaggio un ricordo migliore di quello che si poteva pensare. Isola ...

“Aiuto!”. Isola dei Famosi : terrore in acqua. Una normale uscita di pesca si è trasformata in un incubo. All’improvviso il naufrago si è trovato di fronte “un mostro” - poi la fuga disperata. Isolani atterriti : L’Isola dei Famosi non è solo gioco per la vittoria e scandali. Delle volte in Honduras i naufraghim come tradizione vuole, si trovano anche di fronte ai pericoli. Nelle scorse settimane abbiamo visto come i protagonisti del reality si sono trovati di fronte a dei serpenti mentre erano in cerca di legna, ma oggi ne è capitata un’altra. Protagonista della disavventura è stato Amaurys Perez che si è trovato in una situazione che lo ha ...

“Oh - ma la vedete?”. Alessia Marcuzzi - il vestito dice tutto. Nona puntata dell’Isola dei Famosi - nono look (pescato dall’armadio) : ci avrete fatto caso a quel dettaglio. Dopo tutto - non è così di poco conto : “Sarà una puntata scoppiettante”, ha detto Alessia Marcuzzi in apertura, salutando il pubblico dell’Isola dei Famosi. puntata numero 9, andata. Scoppiettante, sì, ma senza sbroccate come durante la scorsa. Memorabile la piazzata della padrona di casa a Eva Henger, sempre per il canna-gate: la Gialappa’s band non ha potuto fare a meno di ricordarla. In breve, cosa è successo nell’ultima diretta. Solite ...

Isola dei Famosi 2018 - settima puntata del 5 marzo in diretta : ripescate Nadia e Paola : Alessia Marcuzzi - settima puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’appuntamento con la settima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della settima puntata di lunedì 5 marzo 21.37: Inizia la settima ...

Isola 2018 anticipazioni lunedì 5 marzo : l'eliminato e i due ripescati : Le anticipazioni di lunedì 5 marzo dell'Isola dei Famosi 2018 non mancano. Ci sarà un nuovo eliminato e quasi sicuramente sarà Elena Morali: è stata accusata da tanti di mettere zizzania e inoltre il pubblico a casa ha potuto constatare - con un video mandato in onda dalla Gialappa's Band - che ha mentito sulla sua nomination a Franco Terlizzi. Se c'è un naufrago che va, ce ne saranno due che rimetteranno piede in Honduras: chi ritornerà ...

Isola dei Famosi 2018 - nomination e ripescati/ Marco Ferri e Jonathan : parte la ship del web - le novità : Isola dei Famosi 2018, Canna-gate e news: chi rientrerà in gioco il prossimo martedì sera? Filippo Nardi è il più quotato, ecco perché sarà lui e non Paola, Nadia oppure Cecilia.

STRISCIA LA NOTIZIA VS Isola DEI FAMOSI/ Canna-gate - nomination pilotate e ripescaggio : cosa sta succedendo? : STRISCIA la NOTIZIA contro l'ISOLA dei FAMOSI 2018 per il Canna-gate: è di Nadia Rinaldi il secondo audio pro Eva Henger. Oggi verrà trasmesso dal tg satirico.

Isola DEI FAMOSI 2018 - NOMINATION E CANNA-GATE/ I ripescaggi rinvigoriscono gli ascolti ma anche le polemiche : ISOLA dei FAMOSI 2018, NOMINATION e cannagate: Alessia, Elena e Bianca al televoto. Gli eliminati Paola, Filippo, Nadia e Cecilia sull'ISOLA che non c'è.

Isola dei Famosi 2018 - sesta puntata del 27 febbraio : fuori Paola. In nomination Elena - Bianca e Alessia. Televoto aperto anche per il ripescaggio : Alessia Marcuzzi - sesta puntata Isola dei Famosi 2018 sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e nuovo appuntamento con il liveblogging del martedì sera su DavideMaggio.it, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della sesta puntata di martedì 27 febbraio 21.38: Alessia Marcuzzi è già al ...

Isola - giorni 35 e 36. La Cipriani non vuole pescare : «Non mi metto con una canna a fare la pagliaccia» : Isola dei Famosi 2018 - Francesca Cipriani Si chiude la quinta settimana sull’Isola dei Famosi 2018 e la fame si fa sentire. I naufraghi sono impegnati nella ricerca del cibo, ma non tutti partecipano attivamente. Alessia Mancini se la prende in particolare con Francesca Cipriani, che si difende con singolari argomentazioni. Isola dei Famosi, giorni 35 e 36 | Alessia se la prende anche con Francesca Dal 20 febbraio non esistono più ...

Isola dei Famosi 2018 - Giucas Casella sospeso e Bianca Atzei sta male/ Possibili ripescaggi tra gli eliminati? : Isola dei Famosi 2018, le ultime notizie: Giucas Casella sospeso. Intanto Simone Barbato ed Elena Morali si godono i comfort dell'Isla Bonita. E il fidanzato di lei si preoccupa...