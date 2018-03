Isola dei Famosi non va al venerdì | Emigratis cambia giorno e inizio de La Corrida | tutti

blogo

: La medaglia di Alessia è vostra, dei suoi figli prima e subito dopo vostra ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : La medaglia di Alessia è vostra, dei suoi figli prima e subito dopo vostra ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : L’alba successiva alla diretta porta sull’#Isola una ventata di chiarimenti ?? O, almeno, dei timidi tentativi ?? In… - Corriere : L’isola dei fantasmi a chi la qualifica: Poveglia è all’asta -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Per quanto riguarda la settimana da lunedì 9 a domenica 15 aprile, e non solo, ci sono una serie di slittamenti e di (non) spostamenti da segnalare, sia per quanto riguarda le reti Rai che Mediaset.Cominciamo da L'dei: per quanto concerne la tredicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Stefano De Martino, Mara Venier e Daniele Bossari, in onda su Canale 5, la semifinale del programma non andrà in onda né martedì, né tanto meno(come scritto nei giorni precedenti) ma lunedì 9 aprile.prosegui la letturadeinon va alde Lagli spostamenti pubblicato su TVBlog.it 29 marzo 2018 20:02.