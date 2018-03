Isola dei Famosi | Daniele Bossari riconosce il cannagate | Si è visto dai filmati

Isola dei famosi - Striscia la Notizia mette sotto torchio Venier e Bossari : 'Sì - è successo - e quindi?'. Prova tombale : È ricorsa al Var, Striscia la Notizia , per inchiodare l' Isola dei famosi sul caso cannagate . Il tg satirico di Canale 5 ha riascoltato la diretta dello scorso 29 gennaio in cui l'ex naufrago ...

Isola dei Famosi - il fuorionda di Alessia contro Elena : "Questa cattiveria le si ritorcerà contro" : Nel corso della decima puntata dell 'Isola dei Famosi c'è stato un duro botta e risposta tra Elena Morali, Nino Formicola e Alessia Mancini. Gli ultimi due, infatti, non hanno apprezzato i commenti ...

“Me lo ha detto prima di morire”. Isola dei Famosi - le parole choc. Solo dopo l’ultima puntata arriva la dichiarazione “pesante” dell’ex naufrago. Cosa è successo prima del programma. Sconcerto assoluto : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi non è successo nulla di così “particolare”, il caso è scoppiato in seguito. Che poi “caso” non è la parola giusta. Ora vi illuminiamo, tranquilli.No, per una volta non c’entra nulla Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa e il gioco, ufficialmente, non era ancora iniziato. Per una volta, Francesco Monte è stato “graziato” ...

Isola dei Famosi : Craig Warwick fa una rivelazione su Lady Diana : Craig Warwick, choc: Lady D ha predetto la sua partecipazione a L’Isola Craig Warwick continua a far parlare di sé dopo che in queste settimane si è messo in luce per la presunta omofobia di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi e per aver ammesso a Domenica Live che Cecilia Capriotti e Amaurys Perez avrebbero avuto un incontro ravvicinato molto intimo. Se domenica scorsa il sensitivo ha declinato l’invito della D’Urso a prendere ...

Isola dei Famosi 2018/ Nuove liti tra i naufraghi : Elena Morali e Rosa Perrotta a rischio! : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: nuovi dissapori tra i naufraghi dopo il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta. Frattura in arrivo per il gruppo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 04:05:00 GMT)

Raz Degan e il post sull'Isola dei Famosi : "Vomito - inutile - disgrazia" : Raz Degan si è arrabbiato.Il vincitore della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, che ha trionfato grazie alla sua asocialità e all'idiosincrasia degli altri naufraghi nei suoi riguardi, ha espresso la propria opinione per quanto riguarda la tredicesima edizione dell'Isola, attualmente in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaRaz Degan e il post sull'Isola dei Famosi: "Vomito, inutile, disgrazia" pubblicato su Gossipblog.it 29 ...

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto e la foto con Francesco Monte : "Sei roba mia!" : Alla fine, l'esperienza a L'Isola dei Famosi di Francesco Monte si potrebbe definire positiva. Certo, la sua permanenza in Honduras è durata poco ed è terminata mestamente con un ritiro, dopo le dichiarazioni di Eva Henger che ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di aver consumato allegramente marijuana prima dello sbarco vero e proprio sull'Isola.Tutto il Canna-Gate che si è scatenato poco dopo è superfluo ricordarlo.prosegui la ...

Isola dei FAMOSI 2018 - LITI E SIMONE ELIMINATO/ Nino Formicola contro Elena Morali : "Presuntuosa e offensiva" : ISOLA dei FAMOSI 2018, pagelle: SIMONE ELIMINATO, Alessia Mancini asfalata Rosa Perrotta, ma finisce nella bufera per una scorrettezza nei confronti di Jonathan.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 22:23:00 GMT)

LE DONATELLA - SILVIA E GIULIA PROVVEDI / La coppia ha già trionfato a L'Isola dei Famosi (Dance Dance Dance) : SILVIA e GIULIA PROVVEDI, Le DONATELLA, vivono due situazioni d’amore differenti. Dai festeggiamenti della bionda per il compleanno del suo Pierluigi alle paure di SILVIA per Fabrizio.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Isola dei Famosi - la mamma di Francesca Cipriani : "Mia figlia ha avuto un danno psichico" : La mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha parlato di un difficile momento che la figlia ha dovuto subire dopo essersi sottoposta, circa otto anni fa, a un intervento chirurgico ai glutei. Ha preso i suoi risparmi e si è messa in mano a un chirurgo che l’ha rovinata: ha cercato di metterle le protesi sotto il muscolo ma non c’è riuscito e gliel’ha lacerato. Allora, ha deciso di inserirle ...

“Alessia Mancini l’ha detto a bassa voce”. Ma ora è venuto fuori. La Palapa non era collegata in quel momento con lo studio dell’Isola dei Famosi e la naufraga ne ha approfittato. Peccato che le telecamere abbiano ripreso tutto… : Isola dei Famosi, che puntata la decima! Giusto un breve riassunto per chi si fosse perso l’ultima diretta: è uscito dal reality Simone Barbato, in nomination sono finiti Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta ed Elena Morali sono sospese. Nel senso che solo il pubblico, tramite un televoto, deciderà chi delle due può rientrare a pieno titolo in gioco. In mezzo alla puntata, che è cominciata con un ...