Isola 2018 | la rabbia della Marcuzzi | colpo di grazia ad Eva?

Isola dei Famosi 2018/ Nuove liti tra i naufraghi : Elena Morali e Rosa Perrotta a rischio! : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: nuovi dissapori tra i naufraghi dopo il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta. Frattura in arrivo per il gruppo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 04:05:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto e la foto con Francesco Monte : "Sei roba mia!" : Alla fine, l'esperienza a L'Isola dei Famosi di Francesco Monte si potrebbe definire positiva. Certo, la sua permanenza in Honduras è durata poco ed è terminata mestamente con un ritiro, dopo le dichiarazioni di Eva Henger che ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di aver consumato allegramente marijuana prima dello sbarco vero e proprio sull'Isola.Tutto il Canna-Gate che si è scatenato poco dopo è superfluo ricordarlo.prosegui la ...

Isola DEI FAMOSI 2018 - LITI E SIMONE ELIMINATO/ Nino Formicola contro Elena Morali : "Presuntuosa e offensiva" : ISOLA dei FAMOSI 2018, pagelle: SIMONE ELIMINATO, Alessia Mancini asfalata Rosa Perrotta, ma finisce nella bufera per una scorrettezza nei confronti di Jonathan.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 22:23:00 GMT)

FILIPPO NARDI RIDE DURANTE L'OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI/ Isola dei Famosi 2018 : "Nessuna scusa servirà" : FILIPPO NARDI è finito sotto accusa per le sue risate DURANTE L'OMAGGIO a FABRIZIO FRIZZI nella diretta di ieri dell'Isola dei Famosi ma il naufrago spiega com'è andata a Mattino5(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:38:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 28 marzo 2018 : ...

Isola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 28 marzo 2018 | In diretta : [live_placement] L'Isola dei Famosi 2018 è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Alessia Marcuzzi, con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti.Oltre alla Puntata in onda ogni lunedì, in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il Daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2018 | Daytime | Puntata 28 marzo 2018 | In ...

FILIPPO NARDI RIDE DURANTE L'OMAGGIO A FABRIZIO FRIZZI/ Isola dei Famosi 2018 - il web non perdona! : FILIPPO NARDI è finito sotto accusa per le sue risate DURANTE L'OMAGGIO a FABRIZIO FRIZZI nella diretta di ieri dell'Isola dei Famosi ma il naufrago spiega com'è andata a Mattino5(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:10:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - liti e Simone eliminato/ Alessia Mancini asfalta Rosa - ma è bufera (decima puntata) : Isola dei Famosi 2018, pagelle: Simone eliminato, Alessia Mancini asfalata Rosa Perrotta, ma finisce nella bufera per una scorrettezza nei confronti di Jonathan.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018 - LITI E SIMONE ELIMINATO/ "Basta" : tutti contro Bianca Atzei (decima puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, pagelle: Francesca Cipriani conquista il titolo dei migliori della serata dopo aver siglato la pace con Valeria Marini, mentre…(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Filippo Nardi ride durante l'omaggio a Fabrizio Frizzi/ Isola dei Famosi 2018 - a Mattino5 spiega perché : Filippo Nardi è finito sotto accusa per le sue risate durante l'omaggio a Fabrizio Frizzi nella diretta di ieri dell'Isola dei Famosi ma il naufrago spiega com'è andata a Mattino5(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:48:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%). Ancora un seguito eccezionale per i ricordi di Frizzi : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share (qui il battibecco tra Rosa ed Elena e il gruppo). Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato ...

Ascolti tv - 27 marzo 2018 : L’Isola (22 - 4%) - Inghilterra – Italia (23 - 6%) : Ascolti tv martedì 27 marzo 2018: ieri sera L’Isola dei Famosi vista da… Ecco tutti gli Ascolti tv di martedì 27 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 la decima puntata de L’Isola dei Famosi (tra le altre cose, con Mara Venier in lacrime per l’omaggio in studio a Fabrizio Frizzi) è stata vista da una media […] L'articolo Ascolti tv, 27 marzo 2018: L’Isola (22,4%), Inghilterra – Italia (23,6%) proviene da ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%) : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato 1.286.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 La ...

Ascolti tv ieri - Italia – Inghilterra vs L’Isola dei Famosi | Auditel 27 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti dei Dati Auditel di ieri sera? Dopo la sconfitta contro l’Argentina, l’Italia ci riprova su Rai 1 con l’amichevole contro l’Inghilterra. Canale 5, invece, è tornato con il solito appuntamento nell’esotica località de ‘L’Isola dei Famosi‘. Quale tra queste (e le altre) proposte del dtt avete scelto ieri sera? Scopriamolo insieme con tutti i risultati relativi agli Ascolti ...