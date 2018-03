Iran | proteste lavoratori | ' noi abbiamo fame'

Ventinove donne senza velo arrestate in Iran. La polizia : "Turbano l'ordine sociale". Proteste contro il codice d'abbigliamento che impone di indossare il copricapo : Sono 29 le donne arrestate a Teheran per essersi mostrate in pubblico con il capo scoperto, senza il velo imposto dal codice d'abbigliamento in vigore dalla rivoluzione islamica del 1979. Le agenzie Fars, Ilna e Tasnim hanno citato un comunicato della polizia, che afferma: "La polizia ha arrestato 29 persone che turbavano l'ordine sociale e le ha consegnate alla giustizia".Negli ultimi giorni sui social network vengono diffuse le fotografie, ...

Iran - durante proteste 3.700 arresti : 14.05 Almeno 3.700 persone sono state arrestate durante le proteste dei giorni scorsi in Iran. A rivelarlo è stato un parlamentare riformista di Teheran. Secondo quanto riferito,gli arresti sono stati eseguiti da diverse forze dell'intelligence e della sicurezza e ciò rende difficile stabilire il numero esatto dei fermati. Le agenzie di stampa finora avevano parlato di un migliaio di arresti.durante le manifestazioni,in diverse città del ...

Nuove proteste in Iran - riunione all'Onu : 01.00 Continuano le proteste e gli arresti in Iran. A Teheran sono stati fermati 30 studenti universitari, mentre veicoli della polizia, forze della sicurezza e agenti antisommossa sono stati dislocati in varie città. I conservatorie hanno lanciato un appello a scendere in piazza dopo le preghiere del venerdì in sostegno del regime. Appelli a tornare in strada anche dal fronte opposto. E a New York nelle prossime ore si riunisce il Consiglio ...

Khamenei : nemici Iran dietro le proteste : 12,52 "Negli eventi degli ultini giorni i nemici si sono uniti e usano i loro mezzi, soldi, armi, politiche, Servizi di sicurezza per creare problemi al regime islamico. Sono in attesa di qualsiasi occasione per cran attaccaolpire Iraniano". E' l'accusa della guida suprema Iraniana, l'ayatollah Khamenei, nel primo intervento dalle proteste. Il presidente Iraniano Rohani,ieri,ha accusato direttamente Trump di simpatizzare con chi protesta e di ...

Iran - 13 morti nelle proteste di piazza : 23.30 Salgono a 13 le vittime delle proteste che incendiano l'Iran da cinque giorni. Un poliziotto è stato ucciso e altri tre feriti da un uomo che ha sparato con un fucile da caccia a Najafabad, a circa 300 km a sud di Teheran.

Iran - Rohani : nemici spingono a proteste : 15.08 Il presidente Iraniano Rohani ha detto che sono i nemici di Teheran, i Paesi che non hanno tollerato il successo dell'Iran nell'accordo nucleare e nella regione, a spingere la gente a protestare. "Il nostro progresso per loro era intollerabile", ha sostenuto parlando delle proteste anti-governative degli ultimi giorni in Iran. E riferendosi al presidente Usa Trump: "Non ha il diritto di simpatizzare" con il popolo in piazza. Ieri ...