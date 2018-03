' Io respinto ai funerali di Frizzi' | lo sfogo di Gianfranco D' Angelo

Gianfranco D'Angelo : "Io respinto ai funerali di Frizzi" : Gianfranco D'Angelo conosceva Fabrizio Frizzi. Anche lui voleva dargli l'ultimo saluto in quella chiesa gremita degli Artisti a piazza del Popolo . Ma il comico non è riuscito ad entrare e così su ...

Gianfranco D'Angelo respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi/ "Non mi hanno permesso di entrare - no comment!" : Il noto attore Gianfranco D'Angelo, attraverso uno sfogo pubblicato su Facebook, svela di essere stato respinto ai funerali di Fabrizio Frizzi: "Mi hanno detto che era per pochi intimi"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 19:09:00 GMT)