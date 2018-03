Inter | Zhang mette a tacere le polemiche | Suning indica la rotta da seguire

Inter - la replica di Steven Zhang alle polemiche : "Non facciamoci abbattere dalla negatività" : Il figlio del patron di Suning dopo l'addio di Sabatini: "Compagni nerazzurri, rimanete concentrati"

Inter - Gardini - Ausilio e Antonello dalla parte di Zhang. L'addio di Sabatini... : L'addio di Sabatini non comporterà gravi sconquassi in casa Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come altri dirigenti come Antonello, Gardini e Ausilio siano invece in totale accorso con la politica di Suning. 'Al contrario di Sabatini, l'attuale management evidentemente ha già ...

Tronchetti Provera : 'Pirelli vuole proseguire con l'Inter - ma Zhang non dovrà vendere i migliori' : 'Suning sembra assente? Steven Zhang è spesso a Milano, segue la squadra e sta conoscendo il mondo del calcio. La volontà dei cinesi è di dare all'Inter quel ruolo che i tifosi meritano, che la ...

Zhang Jr : 'Inter in buone mani - lotteremo per altri 100 anni e vogliamo ' : L'energia, la fatica, gli investimenti che questa famiglia ha fatto per questo club e lo ha portato ad arrivare in cima al mondo. Sono orgoglioso di far parte di questa società che ha 110 anni, e ...

Milan-Inter - Li torna per il derby : sarà a San Siro. Mancheranno Zhang Jindong e Thohir : Mister Li ci sarà, Zhang senior lo guarderà dalla Cina. Domenica sera a San Siro si gioca il quarto derby dell'era tutta cinese, dopo i due di campionato e quello di Coppa Italia, ma mentre il ...

Inter - Zhang Jindong non sarà al derby : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Il patron dell'Inter Zhang Jindong non sarà al Meazza domenica sera per il derby ma seguirà la sfida in televisione. Assente anche il presidente nerazzurro Erick Thohir. ...

Milan-Inter - Steven Zhang Jr. ad Appiano carica i nerazzurri in vista del derby : Steven Zhang torna a Milano. E ad Appiano Gentile, un ritorno con vista derby. Il figlio del patron nerazzurro ha voluto dare la carica per Milan-Inter di domenica sera, una sfida a cui la proprietà ...

Inter - Zhang jr ad Appiano : ANSA, - MILANO, 1 MAR - Steven Zhang torna a Milano e ad Appiano Gentile in vista del derby. Il figlio del patron dell'Inter - che nelle ultime due settimane era rimasto piuttosto appartato " assiste ...

Inter - Sabatini rompe il silenzio - finalmente : scagiona Zhang jr e rifila una bordata a Wanda Nara! : La crisi dell’Inter sembra non conoscere fine. La vittoria contro il Bologna è stata solo illusoria, a ‘Marassi’ nel fortino del Genoa, infatti, è arrivato un altro ko per la banda di Spalletti, scivolata al quinto posto in classifica. La gara con il Benevento sarà fondamentale, i nerazzurri non potranno fallire l’appuntamento con i tre punti. Sui social intanto i tifosi continuano a bersagliare Zhang Jindong, etichettato ...

Zhang deve obbedire al potere centrale : il destino dell'Inter deciso da uno Stato : 'In Cina la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme ha rinnovato le limitazioni agli investimenti all'estero nell'intrattenimento, sport compreso, già in vigore nel 2017. Suning è ...

Moratti : 'Crisi Inter? Tocca a Spalletti. Zhang ha le idee giuste' : MILANO - 'C'è un po' di delusione. Ci eravamo illusi precedentemente ma su fatti reali. Giocavamo bene e fatto punti. Ci si rimane male perché ci eravamo riempiti di speranze e non è la prima volta ...

Spalletti - Inter / "Zhang ha detto di no su Ramires e Rafinha l'ho trovato meglio di quanto pensassi" : Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Ha parlato di calciomercato e anche della mancata convocazione di Mauro Icardi.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Mercato Inter : Zhang jr insultato dai tifosi su Instagram : Mercato Inter: Zhang jr insultato dai tifosi su Instagram Il mancato arrivo di Javier Pastore all’Inter ha fatto traboccare il vaso della pazienza dei tifosi nerazzurri. Ceduto Joao Mario, Spalletti ha chiesto un trequartista alla società che non è arrivato e, stando a quanto dichiarato da Ausilio, non è mai stato trattato. Immobilismo economico che […] L'articolo Mercato Inter: Zhang jr insultato dai tifosi su Instagram sembra ...