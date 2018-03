Inter | Zhang jr | ' No alla confusione | andiamo avanti senza sosta'

Steven Zhang rassicura i tifosi dell'Inter : "Dite no alla negatività - faremo grandi cose" : Questi ultimi giorni sono stati burrascosi per il gruppo Suning e di riflesso anche per lnter. Fabio Capello, infatti, ha lasciato la panchina dello Jiangsu e questo poco interessa ai nerazzurri; il giorno dopo però anche il direttore tecnico di Suning Walter Sabatini ha chiesto la risoluzione consensuale del suo contratto con Zhang Jindong che dopo averci riflettuto attentamente ha deciso di accettare la richiesta dell'ex dirigente della Roma.I ...

Inter - Zhang mette a tacere le polemiche : Suning indica la rotta da seguire : L'Inter si prepara a vivere la fase più delicata della stagione, con la corsa per il quarto posto che entrerà nel vivo. Nel giro di una settimana infatti, la squadra allenata da Luciano Spalletti sarà chiamata a sfidare il Verona a San Siro, per poi recuperare il derby contro il Milan e far visita al Torino di Mazzarri.Tre sfide molto importanti che potranno rivelarsi decisive per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Nel ...

Inter - la replica di Steven Zhang alle polemiche : "Non facciamoci abbattere dalla negatività" : Il figlio del patron di Suning dopo l'addio di Sabatini: "Compagni nerazzurri, rimanete concentrati"

Inter - Gardini - Ausilio e Antonello dalla parte di Zhang. L'addio di Sabatini... : L'addio di Sabatini non comporterà gravi sconquassi in casa Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come altri dirigenti come Antonello, Gardini e Ausilio siano invece in totale accorso con la politica di Suning. 'Al contrario di Sabatini, l'attuale management evidentemente ha già ...

Tronchetti Provera : 'Pirelli vuole proseguire con l'Inter - ma Zhang non dovrà vendere i migliori' : 'Suning sembra assente? Steven Zhang è spesso a Milano, segue la squadra e sta conoscendo il mondo del calcio. La volontà dei cinesi è di dare all'Inter quel ruolo che i tifosi meritano, che la ...

Zhang Jr : 'Inter in buone mani - lotteremo per altri 100 anni e vogliamo ' : L'energia, la fatica, gli investimenti che questa famiglia ha fatto per questo club e lo ha portato ad arrivare in cima al mondo. Sono orgoglioso di far parte di questa società che ha 110 anni, e ...

Milan-Inter - Li torna per il derby : sarà a San Siro. Mancheranno Zhang Jindong e Thohir : Mister Li ci sarà, Zhang senior lo guarderà dalla Cina. Domenica sera a San Siro si gioca il quarto derby dell'era tutta cinese, dopo i due di campionato e quello di Coppa Italia, ma mentre il ...

Inter - Zhang Jindong non sarà al derby : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Il patron dell'Inter Zhang Jindong non sarà al Meazza domenica sera per il derby ma seguirà la sfida in televisione. Assente anche il presidente nerazzurro Erick Thohir. ...

