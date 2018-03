Inter | Suning non ha più scuse | nuovo Fair-play Uefa e la Cina riapre i rubinetti

Inter - Suning apprezza Spalletti - ma senza Champions il tecnico rischia : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come l'ex giallorosso, contrariamente ai suoi predecessori, sia stato bravo a tenere il gruppo compatto nei momenti più complicati della ...

Viareggio Cup - da Suning altro bonus all'Inter : ecco quanto sborserà : Quasi due milioni se la Primavera vincesse anche lo Scudetto Db Milano 27/01/2018 campionato di calcio Primavera Tim / Inter-Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: formazione Inter Grazie ...

L’Inter primavera vince il Viareggio : da Suning altri 500mila euro di bonus : I giovani nerazzurri di Vecchi hanno battuto la Fiorentina in finale: scatta un altro bonus per la sponsorizzazione L'articolo L’Inter primavera vince il Viareggio: da Suning altri 500mila euro di bonus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Inter - ufficiale il divorzio Sabatini-Suning : Ora è ufficiale, Walter Sabatini non è più il direttore tecnico di Suning Sport. Dopo le voci di dimissioni di ieri è la stessa società ad ufficializzare il divorzio tramite un comunicato: 'Suning Sports e Sabatini hanno raggiunto un accordo

L'Inter post-Sabatini : Oriali è l'uomo giusto per squadra e società. Suning già un anno fa... : Il suo passaggio dall'azzurro della Nazionale al nerazzurro, già vicinissimo la stagione scorsa, può tornare d'attualità

Suning - ora quale è la tua strategia? L’Inter non può vivere nell’incertezza : Suning, ora quale è la tua strategia? L’Inter non può vivere nell’incertezza La domande, dopo l’addio di Sabatini, sono per forza di cose molte. Cosa intende fare adesso Suning? Dove vogliono andare i cinesi? Chi metteranno a capo dell’area tecnica per sostituire un professIonista che praticamente già dimissionario e con il portafoglio mezzo chiuso aveva […]

Sabatini lascia Suning. Il progetto Inter cinese perde già un pezzo : Una lettera che apre un grande punto Interrogativo sul futuro nel pallone di Suning e di riflesso su quello dell'Inter. Il mal di pancia di Walter Sabatini, già manifestato lo scorso febbraio con un lapidario "i cinesi cambiano spesso idea", è stato messo nero su bianco. A inizio marzo il dirigente avrebbe scritto al gruppo che fa capo a Zhang Jindong per chiedere la risoluzione del contratto. Dalla Cina non è ancora arrivata una risposta. Ma ...