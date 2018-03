Inter | Steven Zhang tranquillizza i tifosi su Instagram | ' Creano confusione | ma non ci

Milan- Inter - Steven Zhang Jr. ad Appiano carica i nerazzurri in vista del derby : Steven Zhang torna a Milano. E ad Appiano Gentile, un ritorno con vista derby . Il figlio del patron nerazzurro ha voluto dare la carica per Milan-Inter di domenica sera, una sfida a cui la proprietà ...

Steven Zhang sulla crisi dell'Inter : 'Continuiamo senza rimpianti' Video : Parla del momento no dell'#Inter Steven #Zhang, figlio del proprietario dell'Inter e personaggio molto legato alla squadra, tanto da essere il primo papabile alla presidenza nerazzurra. Sicuramente è l'uomo della famiglia Suning [Video] più vicino all'Inter, tanto che se si pensa al vero presidente dei milanesi non si può non pensare a lui, naturalmente coadiuvato dall'eterno Javier Zanetti. L'Inter non va, dicembre sicuramente da dimenticare ...