Inter | Sabatini aveva fatto saltare un altro arrivo in dirigenza

Moratti tira le orecchie all’Inter : “Sabatini è una grande perdita” : L’Inter pensa alla giornata di campionato ma nelle ultime ore ha tenuto banco l’addio con Walter Sabatini, tra i motivi della rescissione consensuale i risultati e qualche errore di troppo sul mercato. Secondo quanto riporta l’ex presidente Moratti si tratta però di una perdita pesante per l’Inter: “Suning avrà la forza di andare avanti comunque, ma l’Inter sarà impoverita dalla sua assenza. Io sono un tifoso ...

Inter : Antonello - Sabatini? Scelta sua : ANSA, - MILANO, 28 MAR - "L'addio di Sabatini? Sono scelte di natura personale ma noi come Inter dobbiamo restare concentrati sugli obiettivi di quest'annata, è un momento delicato della stagione. ...

Inter - Gardini - Ausilio e Antonello dalla parte di Zhang. L'addio di Sabatini... : L'addio di Sabatini non comporterà gravi sconquassi in casa Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come altri dirigenti come Antonello, Gardini e Ausilio siano invece in totale accorso con la politica di Suning. 'Al contrario di Sabatini, l'attuale management evidentemente ha già ...

Inter - Inter - ufficiale il divorzio Sabatini-Suning : Ora è ufficiale, Walter Sabatini non è più il direttore tecnico di Suning Sport. Dopo le voci di dimissioni di ieri è la stessa società ad ufficializzare il divorzio tramite un comunicato: 'Suning Sports e Sabatini hanno raggiunto un accordo

Inter - il dopo-Sabatini : si va verso una 'promozione' Video : Il matrimonio tra Walter Sabatini e Suning, dunque anche quello con l'#Inter, è terminato dopo meno di un anno. Alla base ci sarebbero i 'paletti' che la dirigenza cinese ha imposto sul calciomercato nerazzurro, pur possedendo ingenti risorse economiche. Nell'ultima sessione di gennaio, ad esempio, dopo aver diretto con un'abile regia i possibili arrivi di Ramires e Pastore, Sabatini si è visto bloccare le trattative dai vertici societari. ...

L'Inter post-Sabatini : Oriali è l'uomo giusto per squadra e società. Suning già un anno fa... : Il suo passaggio dall'azzurro della Nazionale al nerazzurro, già vicinissimo la stagione scorsa, può tornare d'attualità

Inter : addio a Sabatini - Moratti spinge per il ritorno di Marco Branca - ma… : Inter: addio A Sabatini- Come riportato ufficialmente, Sabatini ha detto addio all’Inter e al progetto nerazzurro. Troppi disaccordi con la società nerazzurra, troppi punti di vista differenti. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, Massimo Moratti avrebbe sponsorizzato il ritorno in dirigenza di Marco Branca, vecchia conoscenza del mondo nerazzurro. IL GRUPPO SUNING RESTA […] L'articolo ...

L'Inter tra Sabatini e Branca - ma la società non è ferma sul mercato : Ufficiale l'addio di Sabatini per evidenti divergenze con Suning, Moratti 'consiglia' Branca ma la società lavora con decisione sul mercato