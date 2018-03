Inter | l’ad Antonello | “I piani non cambiano | Suning non smobilita”

Inter - l’ad Antonello : “I piani di Suning non cambiano : nessuna smobilitazione” : "Siamo sorpresi che si sia arrivati a parlare di smobilitazione: i nostri piani non sono cambiati", ha dichiarato l'ad nerazzurro L'articolo Inter, l’ad Antonello: “I piani di Suning non cambiano: nessuna smobilitazione” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Sabatini annuncia l’addio e l’allenatore della prossima stagione : Le ultime voci sono state confermate, addio imminente tra l’Inter e Walter Sabatini, la conferma arriva direttamente dal diretto Interessato in un’Intervista rilasciata a Sky Sport: “Ne stiamo discutendo, in un clima di totale comprensione reciproca. L’Inter è l’Inter, sarebbe stato bello poter costruire una storia più consistente. Parlo al passato? Non me ne sono reso conto, sono distratto. Fate il vostro lavoro, ...

Sabatini lascia l’Inter? Nuove voci dopo l’addio di Capello a Suning : Sabatini lascia l’Inter? Nuove voci dopo l’addio di Capello a Suning Terremoto ai vertici tecnico-dirigenziali dell’Inter? Più che una domanda, questa può essere una constatazione su quello che si sta scrivendo e dicendo in queste ore. Sembra che il plenipotenziario Walter Sabatini stia per rompere il suo contratto con Suning: dunque con l’Inter e pure […]

Inter - l’ad Antonello : “Derby? Sorpresi delle polemiche - abbiamo rispettato le regole” : "Ci siamo semplicemente attenuti alle regole imposte all'Interno della Lega", le parole dell'ad Interista L'articolo Inter, l’ad Antonello: “Derby? Sorpresi delle polemiche, abbiamo rispettato le regole” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Messina. Autorizzato Intervento chirurgico per l’adeguamento del sesso : I giudici di Messina hanno Autorizzato l’intervento chirurgico per l’adeguamento del sesso, da femminile a maschile, di una giovane persona a

Inter - la rivelazione di Miranda sull’addio e l’arrivo di De Vrij : calza tutto a pennello! : L’Inter si appresta a rivoluzionare il proprio pacchetto arretrato a costi davvero contenuti. Come detto già nella serata di ieri, De Vrij non rinnoverà con la Lazio ed ha già una bozza d’accordo con i nerazzurri per la prossima estate. Un acquisto a parametro zero davvero d’alto livello, che andrebbe a completare un reparto che in questa stagione ha fatto vedere d’avere potenziale, sopratutto con l’esplosione di ...

Inter - Skriniar pensa all’addio? Il difensore sbotta [FOTO] : 1/11 ...

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato - con l’addio del capitano - i nerazzurri chiuderebbero i conti con l’Uefa : Icardi via dall’Inter? Calciomercato, rinnovo e clausola in aumento, ma Raiola è alla finestra. Si discute in questi giorni il futuro del centravanti del club nerazzurro(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:59:00 GMT)

Inter - senti Skriniar : il difensore è pronto all’addio! : “65 milioni offerti per il mio cartellino? Niente da dire, si tratta di una somma mozzafiato ma mi è stato detto che non sarei partito a gennaio e sono felice per questo. Se però fosse servito, sarei andato via” queste le parole del difensore dell’Inter Skriniar, rilasciate al quotidiano slovacco Sport. Il centrale sembra pronto all’ipotesi di un addio, tanto da dire che in estate potrebbe succedere di tutto, indicando ...

Calciomercato Inter - l’ad nerazzurro allo scoperto : tutto su Icardi e Pastore : Calciomercato Inter – Si gioca il secondo match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Crotone. Prima della gara ecco le parole di Alessandro Antonello, ad dell’Inter ai microfoni di Premium Sport: “Arriviamo da due mesi di difficoltà e dobbiamo uscirne con determinazione. Dobbiamo mettere in campo la stessa energia e cattiveria della prima parte di stagione. I nostri calciatori hanno qualità, ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Juventus su Pellegri - Dzeko verso l’addio - Inter blitz de Vrij : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Inter/ News - Eder medita l’addio : lo vogliono in Premier (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra allenata da Luciano Spalletti: l’attaccante nel giro della nazionale italiana, starebbe pensando di dire addio al club meneghino(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:11:00 GMT)

L’ad dell’Inter Antonello a 360° : gli obiettivi del club - il mercato e le strategie di Suning : L’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de ‘Il Corriere della Sera’ in cui molti temi riguardanti il club nerazzurro a cominciare dal progetto che l’Inter sta perseguendo per questa stagione: “La crescita deve essere organica dal punto di vista commerciale per arrivare a una ‘destagionalizzazione’ dei risultati. Come per il Manchester United: se un anno non centra ...