Inter | Icardi | ' Quello alla Juventus è tra i miei gol preferiti'

Fantacalcio - Inter e Lazio : non solo Icardi e Immobile. Ecco su chi puntare per le gare del weekend : Verona e Benevento, ostacoli sicuramente ostici da affrontare in questo momento della stagione. Perché? Perché si giocano tutte le possibilità restanti per evitare la retrocessione. Ecco il motivo per ...

Inter - Spalletti : 'Vorrei allenare qui anche in futuro. Icardi andrà al Mondiale' : Cerimonia per la consegna della Panchina d'Oro, tutti gli allenatori d'Italia riuniti a Coverciano per quest'appuntamento importantissimo. C'era regolarmente anche Luciano Spalletti, che ha parlato ...

Spalletti : 'Per l'Italia voto Ancelotti. Corsa Champions? Ho un'Inter forte. Sampaoli non chiama Icardi perché...' : voto - A Sky Sport poi Spalletti ha aggiunto: 'Penso sia corretto abbia vinto Allegri per quello che ha fatto l'anno scorso, è arrivato in fondo a tutte le competizioni per cui è lui il vincitore. ...

Inter - si tratta con Icardi per il rinnovo. In agguato il Real Madrid : Il capitano tratta il rinnovo, ma c'è ancora distanza sulla cifra: i giorni dopo il derby possono essere decisivi

Inter - Zanetti : «Icardi e Lautaro Martinez? Li vedo bene insieme» : Questo il primo argomento su cui si è espresso il vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti, nell'Intervista rilasciata a Premium Sport: "Rimane sempre un'opera bellissima. È stato fatto un atto ...

Inter - Zanetti : «Lautaro Martinez e Icardi possono giocare insieme» : ROMA - Javier Zanetti , ex capitano dell' Inter e attuale vice presidente della società nerazzurra ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Il primo pensiero è andato al murales realizzato per i 110 anni del club, imbrattato ieri: "Rimane sempre un'opera bellissima. È stato fatto un atto vandalico da parte di persone che non sono ...

Icardi : lontano il Mondiale per l’attaccante dell’Inter : Per Dybala il Mondiale e’ difficile, ma per Icardi sembra esserlo ancora di piu’. E’ quanto si evince della parole del ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, alla vigilia dell’amichevole con l’Italia. “Quando sono arrivato – le sue parole – Icardi era il prescelto, ma con il passare del tempo e le partite abbiamo capito che c’era molta differenza tra cio’ che ha dato nell’Inter ...

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Icardi-Inter: Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo Continua a leggere

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della Serie A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo

Inter - accordo con Icardi per il rinnovo : L' Inter e Icardi ancora insieme. Secondo quanto rivela Premium Sport , il club nerazzurro e l'entourage del calciatore avrebbero trovato l'intesa per il prolungamento del contratto: l'argentino percepirà 7.5 milioni di euro a stagione, mentre la clausola sarà ...

Inter - Icardi : “i miei goal più belli sono stati a Juve e Milan” : “È stata una domenica perfetta perché è arrivato anche il mio centesimo gol con l’Inter e perché abbiamo giocato da grande squadra. Da attaccante devo essere nel posto giusto al momento giusto per fare gol per la squadra”: racconta così le sue emozioni ai tanti tifosi che lo aspettano all’Inter Store Mauro Icardi, straordinario protagonista della domenica nerazzurra a Marassi. L’attaccante argentino ha incontrato in ...

Materazzi ha fiducia nell'Inter : 'Obiettivo Champions League. Icardi? E' un ' : Continua l'ex campione del mondo: 'Ci sono state partite non buone, però hanno ripreso la situazione, vuol dire che hai in mano la situazione. Il problema è quando, domenica dopo domenica va sempre ...

Inter - Icardi/ "I miei gol più belli? Quelli contro la Juventus - ma anche col Milan..." : Inter, Icardi: l'attaccante svela che i suoi gol più belli sono stati Quelli contro la Juventus ma anche la tripletta contro il Milan nel derby. Parole anche per la sua ex squadra Sampdoria.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Inter - Icardi : "Con la Samp poker perfetto. I gol più belli? Quelli alla Juve" : Dal bagno di folla all'Inter Store di Milano, Mauro Icardi esprime tutta la sua gioia per la domenica passata segnata dalle sue 4 reti nel successo sulla Sampdoria per 5 a 0: ' È stata una domenica ...