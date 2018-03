Inquinamento | la più grande isola galleggiante di rifiuti plastici del mondo ha il doppio

L'Italia è tra i paesi Ue a più alto tasso di Inquinamento marittimo : Nonostante ciò, il trasporto marittimo rimane uno dei pochi settori dell'economia globale senza obiettivi specifici per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Oltre all'adozione della ...

Infertilità - uomini sempre più colpiti : colpa dei telefonini in tasca e dell'Inquinamento : Allarme Infertilità per gli uomini di oggi. Se nel 1973 i maschi potevano contare su 99 milioni di spermatozoi per millilitro, nel 2011 sono scesi a 47,1 milioni. Un numero più che dimezzato in meno di 40 anni (59,3%) come dimostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Human

Archeologia : l’Inquinamento mette in pericolo Sac Actun - il sistema di grotte sommerse più lungo del mondo recentemente scoperto nello Yucatan : l’inquinamento sta minacciando il sistema di grotte sommerse Sac Actun, recente scoperto nello Yucatan. Si tratta di una grande rete che gli esperti identificano come il più importante sito archeologico sommerso del mondo. L’archeologo subacqueo Guillermo de Anda ha dichiarato che il periodo storico del sistema di grotte probabilmente non ha rivali. Alcuni dei resti umani più antichi del continente sono stati scoperti qui, risalenti a oltre ...

Efficientamento energetico : meno Inquinamento e più comfort : L’Efficientamento energetico di un immobile e il conseguente risparmio energetico non rappresenta solo una diminuzione dell’inquinamento, ma significa anche acquisizione di sicurezze che permettono di avere comfort e qualità in casa propria. Pur essendo due concetti diversi, efficienza e risparmio energetico sono strettamente legati fra loro. Vediamo in che modo e quanto sia importante la certificazione energetica relativa. (altro…) The ...

Lo smog inquina anche gli animi : l’esposizione all’Inquinamento associata a più criminalità : Non solo danni alla salute. Lo smog inquina anche gli animi: l’esposizione a inquinamento atmosferico, infatti, è associata a comportamenti meno etici, più disonesti e a maggiore frequenza di criminalità. Lo rivela uno studio Usa pubblicato sulla rivista Psychological Science e condotto da Jackson Lu della Columbia University. “Questa ricerca rivela che l’inquinamento ha potenzialmente dei costi etici che vanno al di là del ben noto ...