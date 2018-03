Inps : 70 - 8% delle pensioni inferiori a mille euro - 86% per le donne - : Il dato emerge dall'Osservatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che evidenzia anche il calo del numero di contributi erogati all'1 gennaio 2018 per il settore privato: 143mila in ...

Inps : 70 - 8% delle pensioni inferiore a 1.000 euro - 86% tra le donne : Le pensioni private erogate dall'Inps nel 2018 sono 17,88 milioni. Di queste il 70,8% (cioè 12,8 milioni) sono inferiori a 1.000 euro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle pensioni. Tra le donne la percentuale arriva all'86,6%. Il dato non tiene conto delle pensioni pubbliche, con media più alta, e di quelle dello spettacolo. Si tratta di pensioni singole e non dell'importo totale spettante a ogni persona che può godere di più trattamenti.

Inps - il 70 - 8% delle pensioni è inferiore a 1000 euro : ROMA - Rimane pressocché stabile il numero delle pensioni, ma aumenta l'importo. Le pensioni vigenti al primo gennaio 2018 erogate dall'Inps per il settore privato sono 17.886.623, circa 143.000 in ...

Cumulo Inps-Casse professionali : raggiunta l'intesa fra Inps e le prime Casse professionali per sbloccare i pagamenti delle pensioni in ... : ... designati pariteticamente dalle parti ed integrati con un componente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed uno indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la ...

Inps - terzo disciplinare per la funzionaria col pallino delle regole. La diffida dei legali dell’ex capo - la replica del Fatto.it : C’è un nuovo capitolo nella saga della signora Marisa Arcuri, la funzionaria Inps di Crotone entrata in rotta di collisione con il proprio ente per aver pervicacemente chiesto ai superiori se la dirigente cui era sottoposta avesse mai superato un concorso per l’accesso nei ruoli dirigenziali pubblici. Vicenda lunga, travagliata e complessa che ha visto due donne e due dipendenti della stessa società pubblica farsi la guerra per anni, in sede ...

Pensioni in cumulo - il rinvio indecente dell'Inps e delle Casse : È davvero incredibile quello che sta accadendo sul cumulo gratuito dei contributi Pensionistici versati a diverse gestioni previdenziali. Il cumulo è legge dal primo gennaio 2017 ma a tutt'oggi, dopo 15 mesi dall'entrata in vigore, non una sola pensione in cumulo è stata ancora pagata.Dopo un lungo tira e molla al ribasso tra l'Inps, l'Inpgi dei giornalisti e le Casse autonome dei professionisti, durato più di un anno ...

Riforma pensioni/ Cumulo contributivo - Inps chiede costi a carico delle casse (ultime notizie) : Riforma pensioni novità, ultimissime. Cumulo contributivo, Inps chiede costi a carico delle casse. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 marzo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:07:00 GMT)

Concorso dell’Inps per pensionati : in palio la copertura delle spese delle ferie estive : Un nuovo bando di Concorso lanciato dall'Inps, in scadenza il prossimo 26 marzo, prevede l'assegnazione di contributi per consentire ad alcune categorie di pensionati di fare vacanze in Italia o fuori dai confini nazionali durante la...

Concorso Inps - la correzione delle prove in diretta streaming : Nonostante la neve, migliaia di candidati si sono presentati al Concorso Inps per 365 posti di analista di processo-consulente...