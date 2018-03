Inps | 7 pensioni su 10 sotto i mille euro

meteoweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) Roma, 29 mar. – (AdnKronos) – In Italia 7su 10la soglia dei. Lo scorso primo gennaio il 70,8% delleerogate per il settore privato, 12,8 milioni di assegni, sono infatti state inferiori a 1.000. E’ quanto documenta l’nel suo osservatorio sulle, rilevando che per le donne la percentuale è decisamente inferiore arrivando all’86,6%. Nel complesso al primo gennaio 2018 leerogate erano 17.886.623 con un calo di circa 143 mila unità rispetto a inizio 2017: di queste 13.979.136 erano di natura previdenziale, mentre le rimanenti 3.907.487 sono di natura assistenziale. La spesa complessiva annua risulta pari a 200,5 miliardi di(di cui 179,6 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali): un dato, spiega l’Istituto, ottenuto moltiplicando per 13 mensilità (12 nel caso delle indennità di ...