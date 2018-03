Ingiusta detenzione | calcolo risarcimento danni | riparazione e formulario indennizzo

correttainformazione

(Di giovedì 29 marzo 2018) Nell’articolo di oggi parleremo dell’e di come calcolare ildei. Per chiedere l’infatti deve essere fatto unparticolare. In caso questo argomento vi interessi e vogliate saperne di più, continuate a leggere l’articolo e non perdetevi nulla. Come calcolare ilo l’dell’In caso in cui si arrivi a richiedere l’che è previsto comeall’, la Cassazione Penale nel 16 luglio del 2009 ha stabilito che questa somma sia il rapporto tra la somma massima che viene messa a disposizione del legislatore, che è di 516.456,90 euro, il termine della durata massima di custodia cautelare, che viene espresso in giorni, e i giorni effettivi in cui si è stati detenutimente. La somma che deriva da questo, alla fine, è di 235,82 euro ...