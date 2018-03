Inferno sulla A4 | morta una donna L’auto con a bordo il figlio è rimasta schiacciata tra

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Terribile incidente sulstrada A4 Milano – Torino. Per cause ancora da accertare unae il, di 17 anni, è rimasto gravemente ferito. Immediati i soccorsi, del tutto inutili per lasul colpo. La viabilità ha subito forti rallentamenti con più di 4 km di fila. Le indagini sono affidate alla polizia stradale di Novara Est. Le condizioni del ragazzo sarebbero piuttosto gravi. A quanto si apprende l’incidente si è verificato poco dopo le 9 di questa mattina, mentreun Suv Jaguar guidato dalla, viaggiava tra Arluno e Marcallo-Mesero in direzione Torino fra due Tir. Per cause al vaglio degli inquirenti, il tir che la precedeva ha frenato, provocando un tamponamento e la Jaguar si è trovatafra i due autoarticolati. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo alla persona alla guida mentre il, estratto dalle ...