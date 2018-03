Indisponibili e infortunati 30^ giornata Serie A 2017 2018

serieanews

: ? | INDISPONIBILI – Da #Quagliarella a #Izzo e #Lasagna ??: tutti gli infortunati e i tempi ?? di recupero QUI ???? t… - FFidatevi : ? | INDISPONIBILI – Da #Quagliarella a #Izzo e #Lasagna ??: tutti gli infortunati e i tempi ?? di recupero QUI ???? t… - LazioNews_24 : #Lazio, il punto sugli #infortunati ?? #SSL #sslazio @OfficialSSLazio #Benevento #LazioBenevento @bncalcio… -

(Di giovedì 29 marzo 2018)30^- Ecco l’elenco deglirelativo al 30° turno diA… Juventus Bernardeschi: trauma al ginocchio per l’esterno bianconero. Cuadrado: operato per pubalgia. Alex Sandro: risentimento muscolare alla coscia destra. Chiellini: problema muscolare al flessore Roma Karsdorp: rottura del legamento crociato. Defrel: problema muscolare Napoli Hamsik: fastidio al … L'articolo30^proviene daA News Calcio - Notizie in Tempo Reale sullaA, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....