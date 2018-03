Incidenti sul lavoro | dopo la tragedia di Livorno | altre due vittime a Bologna e Firenze

Incidenti sul lavoro - operaio muore folgorato a Bologna - : L'incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo, 56 anni dipendente di una ditta appaltatrice, è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava operando sulla linea elettrica ...

Incidenti sul lavoro - operaio muore folgorato a Bologna : Incidenti sul lavoro, operaio muore folgorato a Bologna L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. L’uomo, 56 anni dipendente di una ditta appaltatrice, è stato colpito da una scarica elettrica mentre stava operando sulla linea elettrica vicino a bivio Navile. Aperta inchiesta interna dalle ...

GR : più morti sulle strade grigionesi in Incidenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Incidenti : Vicenza - sulla A4 un camion si rovescia - due feriti : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) – Dalle 10 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 a Grisignano del Zocco nei pressi della rampa d’immissione in direzione Milano per un autoarticolato rovesciato sulla carreggiata: due i feriti. Il primo soccorso ai due occupanti della cabina del mezzo pesante è stato dato da due vigili del fuoco del comando di Trieste, che per motivi di servizio si stavano recando a ...

Incidenti : Venezia - sulla A4 tamponamento a catena - autostrada chiusa : Venezia, 9 mar. (AdnKronos) - Incidente in A4, oggi pomeriggio, verso le 16,00 fra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. Un tratto autostradale non interessato da cantieri ma dove il traffico – come ogni venerdì – è molto intenso. Il tamponamento ha coinvolto 1 mezzo pesante, 1 furgone e una

Incidenti : Venezia - sulla A4 tamponamenti tra Tir - chiusa l’autostrada : Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – Circolazione congestionata anche nel pomeriggio sulla A4 Trieste Venezia oggi. Dopo l’incidente di questa mattina che ha reso necessaria la chiusura, per due ore, dell’autostrada, un ulteriore tamponamento fra mezzi pesanti, accaduto nel primo pomeriggio, ha richiesto nuovamente la chiusura dell’infrastruttura nello stesso tratto Latisana e Portogruaro, sempre direzione Venezia, con uscita ...

Roma : buche su Salaria - code sul Gra Incidenti in tutta Roma : traffico in tilt : «traffico molto intenso. 7 km di code sul tratto urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro; nel senso di marcia opposto si sta in coda da Tor Sapienza al Raccordo per le ...

Incidenti - 3 morti sulla Cassino-Formia : 14.15 Tre persone sono morte la notte scorsa, in un incidente sulla superstrada Cassino-Formia,dove due auto si sono scontrate. Nello schianto anche due feriti. Ancora sconosciute le cause dell'incidente. La superstrada che collega Latina a Frosinone è rimasta chiusa per alcune ore. Le vittime, di 21, 30 e 44 anni,avevano trascorso una serata insieme ad altri amici e stavano tornando a casa.

Autostrade chiuse - code e Incidenti sull'A1 : Maltempo e gelicidio imperversano sull'Italia del Nord, con diversi tratti di Autostrade chiuse al traffico. La situazione più critica in Emilia-Romagna: secondo la Polstrada da ieri sera ci sono ...

Gelicidio in Liguria : allerta a Genova e sulla A12 - Incidenti e disagi : Allarme del Comune di Genova per il Gelicidio che sta interessando la città e la Liguria in generale nelle prossime ore e nella notte. Le precipitazioni in atto, associate alle temperature intorno allo zero, fanno sì che al suolo si creino lastre di ghiaccio che causano problemi alla viabilità e all’incolumità dei pedoni. Il Comune invita a limitare al massimo gli spostamenti e a seguire seguire le norme di autoprotezione pubblicate sul ...