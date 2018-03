Incidente sulla Pozzallo Ispica | due feriti

Venezia : sulla A4 sette km di coda per Incidente tra auto e tir : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) - sette chilometri di coda, in A4, in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 17,00 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Il sinistro, che non ha registrato feriti, ha visto coinvolti una vettura e un mezzo pesante. La vettura si è bloccata in corsi

Venezia : sulla A4 sette km di coda per Incidente tra auto e tir : Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – sette chilometri di coda, in A4, in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 17,00 tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Il sinistro, che non ha registrato feriti, ha visto coinvolti una vettura e un mezzo pesante. La vettura si è bloccata in corsia di sorpasso. Per smaltire i flussi di traffico molto intensi oggi, è stato attivato il by pass in direzione A27/A28. I mezzi incidentati sono ...

Maxi-Incidente sulla Palermo-Catania : sei veicoli coinvolti - sette persone in ospedale : Brutto incidente stradale sulla Palermo-Catania: 6 mezzi coinvolti e 7 persone in ospedale Erano passate da poco le 21 sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Scillato, in direzione del capoluogo siciliano...

Incidente sulla statale 172 : ferito un fasanese : LAURETO DI FASANO - Uno scontro frontale si è verificato nella serata di ieri - intorno alle ore 20 - lungo la strada statale 172 tra Fasano e Locorotondo, all'altezza di Laureto. Ad entrare in ...

Incidente sulla A4 : cinque auto coinvolte e tre feriti [FOTO] : E' di tre feriti , per fortuna nessuno in condizioni preoccupanti, il bilancio di un Incidente avvenuto ieri sera sulla A4 , che ha coinvolto ben cinque automobili. In base alla ricostruzione degli ...

Traffico Roma - Incidente stradale e Gra in tilt/ Albero crolla sulla Cassia - code sulla Pontina : Roma, Traffico in tilt: incidente stradale e Grande Raccordo Anulare congestionato. code anche su Salaria, Pontina e Flaminia. Albero crolla sulla Cassia, colonne auto in fila(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Uber - Incidente mortale in Arizona. Sospesi tutti i test sulla guida autonoma : Uno sport utility a guida autonoma della flotta di Uber è stato coinvolto in un incidente mortale la scorsa notte a Tempe, in Arizona. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo ...

Incidente STRADALE/ Roma - doppio scontro sulla Pontina : coinvolta autocisterna Gpl - traffico in tilt : INCIDENTE STRADALE, oggi 17 marzo 2018: a Roma doppio sinistro sulla Pontina. coinvolta anche un'autocisterna di Gpl finita contro il guardrail: traffico congestionato...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Masso in strada sulla Comiso Ragusa provoca Incidente : Un'auto stamattina è finito rovinosamente contro un Masso che è caduto sulla carreggiata lungo la Ss115, la Comiso Ragusa. Ferita una donna

Incidente con omissione di soccorso sulla Vittoria Comiso : La polizia sta indagando per risalire all'automobilista che anziché prestare soccorso dopo il sinistro, si è dato alla fuga

Brutto Incidente sulla Sp224 - donna elitrasportata in ospedale VIDEO : Lo scontro Lo scontro tra i due mezzi è stato semi frontale. Ad avere la peggio la guidatrice 51enne di una dei due veicoli, elitrasportata al San Carlo di Milano. Brutto incidente a Marcallo I feriti ...

Incidente sulla Modica Rosolini : muore una 30enne modicana : Una giovane mamma di 30 anni Modicana, oggi pomeriggio, è morta sulla Modica Rosolini in un Incidente stradale.

Incidente sulla ss 195 : un morto e tre feriti : Questa mattina, una macchina con a bordo quattro persone è uscita fuori strada ribaltandosi, un passeggero, N. P. 25 anni, di Sarroch è morto sul colpo, le altre persone sono rimaste ferita. Sul posto ...

Incidente STRADALE/ Mestre - ragazza di 18 anni investita sulla Tangenziale : è stato suicidio? : INCIDENTE STRADALE, oggi 10 marzo 2018: a Mestre una ragazza di 18 anni è stata investita sulla Tangenziale. Nessuna traccia dell'auto che l'ha centrata: ipotesi suicidio.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:02:00 GMT)