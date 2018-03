Incidente in Arizona - Uber si accorda con la famiglia della vittima

Usa - auto Uber senza conducente investe pedone : il video dell’Incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona : Usa, auto Uber senza conducente investe pedone: il video dell’incidente diffuso dalla polizia dell’Arizona La macchina era in modalità autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo Continua a leggere

Uber - Incidente mortale in Arizona. Sospesi tutti i test sulla guida autonoma : Uno sport utility a guida autonoma della flotta di Uber è stato coinvolto in un incidente mortale la scorsa notte a Tempe, in Arizona. L’auto ha investito una donna che si trovava su un attraversamento pedonale mentre era inserita la modalità self driving, nonostante a bordo della vettura fosse presente un driver “umano”. Il quale, tuttavia, non è riuscito a riprendere il controllo dell’auto in tempo per evitare lo ...