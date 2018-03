Inchiesta Expo - prosciolto Sala : Milano, 29 mar. (Adnkronos) – Il gup di Milano, Giovanna Campanile, ha prosciolto “perché il fatto non sussiste” il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , dall’accusa di abuso d’ufficio. Il primo cittadino, allora amministratore delegato e commissario unico della società Expo 2015, è stato prosciolto dalle presunte irregolarità nell’affidamento diretto alla società Mantovani della fornitura di 6.000 alberi, parte ...

Inchiesta Expo - Sala : nessuna novità - vado avanti con mia forza : Milano, 17 gen. (askanews) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ribadito il proprio dispiacere per non avere ricevuto comunicazioni, se non dai media, sulla richiesta di rinvio a giudizio da parte ...