In Italia e nel mondo usiamo troppi antibiotici

Italia - Ancelotti davanti a Mancini. Di Biagio nella volata : Di Biagio, in poche ore, cambia ruolo. Da , ex, ct a tempo entra nella lista dei candidati per la panchina della Nazionale. Passo avanti e non indietro, adeguandosi dunque al comportamento dell'Italia ...

AIDAA : per Pasqua un milione di agnelli sulle tavole degli Italiani : “Mancano tre giorni alla Pasqua 2018, e appare evidente oramai che il consumo di agnelli nei prossimi giorni è in forte aumento rispetto allo scorso anno: nelle previsioni degli allevatori e dei macellai finiranno sulle tavole italiane circa un milione di agnellini. Un dato – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – che va in direzione opposta rispetto a quello degli ultimi anni quando si era registrato almeno ...

Tiro con l’arco - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : tante giovani nel settore femminile - squadra solida al maschile. Novità gara mista : Il movimento del Tiro con l’arco azzurro è in salute e negli ultimi anni ha dimostrato di essere cresciuto molto, soprattutto a livello giovanile. L’Italia è stabilmente tra le potenze a livello mondiale di questo sport e il percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta procedendo in modo positivo. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le speranze di medaglia dell’Italia in vista della prossima rassegna a cinque ...

Nel 2016 il reddito medio degli Italiani è salito dell'1 - 2%. Il 45% dichiara meno di 15mila euro - per 10 milioni l'Irpef è zero : Il reddito complessivo totale dichiarato dagli italiani nel 2017 ammonta a circa 843 miliardi di euro (+10 miliardi rispetto all'anno precedente) per un valore medio di 20.940 euro, in aumento dell'1,2% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l'anno precedente. E' quanto emerge dalla rilevazione del Mef sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2016. La regione con reddito medio più alto è ...

Trust : il rapimento Getty su Sky Atlantic. Nel cast Hilary Swank e Luca Marinelli - musiche e location Italiane : Trust, Il rapimento Getty Potere, denaro, corruzione. Invidie e tensioni. C’è tutto questo in Trust- Il rapimento Getty, la serie tv trasmessa da oggi su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti. Prodotta da FX e distribuita dalla Twentieth Century Fox, la produzione racconta il drammatico e clamoroso sequestro di John Paul Getty III, il nipote di un ricchissimo petroliere statunitense, avvenuto nel luglio 1973 a Roma per mano ...

Italia : S&P's - Pil crescerà dell'1 - 5% anche nel 2018 : In linea con il dato relativo il 2017, l'economia Italiana quest'anno crescerà dell'1,5%. A dirlo è l'agenzia di rating Standard & Poor's. L'anno prossimo il dato è invece visto all'1,3%.

Pasqua - tra agnelli e dolci gli Italiani spenderanno un miliardo di euro : Pasqua si avvicina e per questa festività gli italiani spenderanno circa 1,1 miliardi di euro, tra dolci, bevande e alimenti vari. Questa la cifra 'monstre' che verrà spesa nel...

Pasqua - Coldiretti : carne di agnello per 4 Italiani su 10 : L’alimento più rappresentativo della tradizione Pasquale per la maggioranza degli italiani resta la carne d’agnello che viene servita quest’anno in 4 tavole su 10 nelle case, nei ristoranti e negli agriturismi (45%). E’ quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixe’ in occasione della Pasqua secondo la quale inoltre più di 1/3 dei consumatori ha scelto di acquistarla direttamente dal pastore. Una decisione – sottolinea la Coldiretti – ...

Boxe - Mirko Natalizi esplode nelle WSB : il futuro del pugilato Italiano? Due vittorie e il sogno Tokyo 2020 : Mirko Natalizi è la grande rivelazione di questo primo scorcio di stagione di Boxe. Il 22enne è davvero salito alla ribalta nell’ultimo mese e sta impressionando per la sua grinta e per la sua caparbietà: i suoi primi due match nelle World Series of Boxing parlano chiaro, ha letteralmente demolito gli avversari con una tecnica sopraffina e una grandissima classe. La giovane età lo rende di diritto uno dei migliori prospetti del nostro ...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di Italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...

In Italia e nel mondo usiamo troppi antibiotici : Se anche i batteri che causano le più comuni infezioni diventassero resistenti ai nostri antibiotici sarebbe un vero disastro. Le autorità sanitarie e i ricercatori di tutto il mondo lo ripetono ormai da tempo, eppure le iniziative per mettere un freno all’uso spropositato e inutile di antibiotici al momento sono insufficienti. Un avvertimento ribadito ancora una volta dal mondo scientifico e che accompagna l’ultimo report del Center ...

Previsioni Meteo - forte maltempo nel weekend di Pasqua sull’Italia : tempesta atlantica in arrivo : 1/14 ...

Governo : Toninelli - confronto su temi ma Italiani chiedono nostra premiership : Roma, 28 mar. (AdnKronos) – La rivendicazione della premiership da parte del Movimento 5 stelle “è semplicemente per rispettare il voto popolare. Quando 11 milioni di italiani hanno votato il Movimento 5 stelle che si è presentato con un candidato premier e una squadra di Governo, significa che questo dobbiamo rispettare”. Lo dice il capogruppo M5S al Senato, Danilo Toninelli.In ogni caso, aggiunge, “metteremo al centro ...

Inghilterra-Italia 1-1 - Di Biagio ci mette la faccia. Immersi nella poca qualità : ora largo ai giovani - ma… : Inghilterra-Italia 1-1- Un pareggio a Wembley maturato nei minuti finali grazie ad un calcio di rigore concesso dal Var. Inghilterra-Italia termina 1-1. C’è da esaltarsi? No, per niente. Quella di ieri, con ogni probabilità, è stata l’ultima partita sulla panchina azzurra di Gigi Di Biagio. Un uomo di calcio a livello totale. Un uomo che, […] L'articolo Inghilterra-Italia 1-1, Di Biagio ci mette la faccia. Immersi nella poca ...