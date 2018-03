In Italia 7 pensioni su 10 sotto i mille euro Le donne più penalizzate rispetto agli

Pensioni : Italia e Spagna in austerity - ma in Germania gli assegni crescono Video : Se in Italia il problema più sentito in merito al comparto previdenziale è quello della mancata flessibilita' in uscita dal lavoro [Video], in Spagna la tensione resta alta riguardo le mancate rivalutazioni degli assegni rispetto all'inflazione. Si tratta di aspetti che abbiamo gia' approfondito in alcuni nostri precedenti articoli e che sono stati ampiamente sottolineati anche dai tecnici internazionali. Le ultime conferme in ordine di tempo ...

Riforma pensioni/ ManagerItalia e il riscorso alla Cedu sul Bonus Poletti (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 23 marzo. ManagerItalia e il riscorso alla Cedu sul Bonus Poletti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:41:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ La mozione dei Seniores di Forza Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La mozione dei Seniores di Forza Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 22 marzo(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:29:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ I nemici della Legge Fornero e la speranza per i conti Italiani : Si continua a parlare di RIFORMA delle PENSIONI dopo le elezioni, per via anche delle considerazioni del Fondo monetario internazionale sull’Italia. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:07:00 GMT)GIOVANI E LAVORO/ L'invito del Papa e le ombre sui contratti a tempo indeterminato, di G. PalmeriniRIFORMA PENSIONI/ I numeri e i consigli da "brivido" del Fmi, di G. Cazzola

Tagli alle pensioni - via gli assegni alle mamme e le tredicesime : proposta la nuova "dieta" per i conti Italiani : Le nostre pensioni costano troppo. Incidono sui conti pubblici perennemente gravati dal debito pubblico in una misura che continua ad attirare l'attenzione degli osservatori internazionali. Un nuovo ...

L'Italia spende troppo in pensioni : i consigli da 'brivido' dell'Fmi : Per le pensioni l'Italia spende ancora tanti, anzi troppo, nonostante le varie riforme attuate dagli ultimi governi, come la tanto criticata Legge Fornero. Secondo una ricerca del...

RIFORMA PENSIONI/ Reversibilità e retributivo - i consigli del Fmi per l'Italia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Reversibilità e retributivo, i consigli del Fmi per l'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 marzo(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Riforma pensioni/ Fratelli d'Italia rilancia il raddoppio degli assegni d'invalidità (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 17 marzo. Fratelli d'Italia rilancia il raddoppio degli assegni d'invalidità. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 13:21:00 GMT)

Pensioni - Censis-Confcoop : 'A rischio povertà 5 - 7 milioni di Italiani' : Precari, Neet, working poor e 'lavoro gabbia', un esercito di 5,7 milioni di lavoratori che, se questa tendenza non dovesse essere invertita, rischiano di alimentare le fila dei poveri in Italia entro ...

Moody's avverte l'Italia : «no a interventi su pensioni e riforma del lavoro : Il mondo finanziario per il momento non si è fatto turbare dal responso uscito dalle urne italiane, forse perché all'instabilità italiana farà da contraltare il ritrovato equilibrio nella politica ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Informazioni insufficienti per i giovani Italiani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 4 marzo. Informazioni insufficienti per i giovani italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Noi con l’Italia : “impossibile abolire la legge Fornero” (ultime notizie) : Riforma Pensioni novità 2018, oggi 25 febbraio. Il meccanismo indispensabile per il sistema. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Riforma pensioni/ Quota 41 - esodati - Opzione donna nel programma di Fratelli d'Italia (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Quota 41, esodati, Opzione donna nel programma di Fratelli d'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 febbraio(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:04:00 GMT)

Boom di pensioni in Italia : "Assegni troppo bassi? Colpa dell'evasione fiscale" : Italia batte Svezia in spesa previdenziale: nel 2016 la spesa per previdenza, assistenza e sanità ha superato il 57% delle entrate. Il rapporto sul bilancio del sistema previdenziale curato dal Centro studi e...