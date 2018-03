In due negli Hamptons della Riviera Romagnola

Napoli - blitz negli asili nido : la polizia municipale chiude due scuole : asili nido fuori legge e sanzionati dalla polizia municipale. È l'operazione messa in campo dall'unità operativa tutela emergenze sociali e minori, comandata da Giuseppe Cortese...

Pisa : nascono due nuovi Centri specializzati per la cura dell’autismo precoce e dei disturbi alimentari nei bambini e negli adolescenti : Si chiamano C.E.T.R.A. e Orti di A.D.A. e sono due Centri specializzati che rispondono, con modelli innovativi di cura, ai bisogni delle famiglie di bambini con autismo e di pre-adolescenti e adolescenti con disturbo della condotta alimentare. Si tratta di due inedite esperienze, realizzate per rispondere alla domanda di assistenza che le famiglie chiedono, costruendovi attorno una rete di servizi specializzati, ben integrati, affidabili e ...

“Cosa abbiamo fatto”. Isola - ‘quei’ due e il sesso. Negli ultimi giorni non si parla d’altro e ormai il cerchio dei “sospettati” si è ristretto. Siamo vicini alla verità? L’ultima dichiarazione scotta : Isola dei famosi, quanti gossip (e quante polemiche) in questa tredicesima edizione! Di certo lo scandalo più grosso è quello del canna-gate sul quale ancora non si è riusciti a fare chiarezza. Francesco Monte ha davvero fatto uso di droghe mentre era nella villa insieme agli altri naufraghi? Questo è quello che sostiene Eva Henger che insiste nel dire che Monte ha fumato marijuana. Monte, dal canto suo, si difende e smentisce. Ma ormai, dalla ...

Eni entra negli Emirati Arabi - quota in due concessioni offshore. Gentiloni ad ad Abu Dhabi : “cultura italiana ammirata nel mondo” [FOTO] : 1/18 Foto Lapresse ...

Negli ultimi giorni ci sono stati due incendi che hanno coinvolto le proprietà di parenti dei giornalisti di Fanpage : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incendio in un bar di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, gestito dal padre di un giornalista della testata online Fanpage, che pochi giorni fa aveva pubblicato un’inchiesta su presunte tangenti The post Negli ultimi giorni ci sono stati due incendi che hanno coinvolto le proprietà di parenti dei giornalisti di Fanpage appeared first on Il Post.

Maltempo negli Usa - due morti in Arkansas e Kentucky : Almeno due persone sono morte in seguito a un'ondata di Maltempo che ha colpito gli Stati Uniti centrali. Nel nor-dest dell'Arkansas un uomo di 83 anni è deceduto dopo che la sua casa mobile, colpita ...

Nadia Toffa torna in tv : "Non ho mai amato la vita come negli ultimi due mesi" : Nadia Toffa domenica torna in tv, dopo il malore che due mesi fa ha costretto la conduttrice ed inviata al allontanarsi dal programma "Le Iene". "Posso dire che non ho mai amato la vita come negli ultimi due mesi" dice nell'intervista rilasciata dalCorriere della sera.Non vedo l'ora di tornare [...] Penso che farò un discorso al pubblico, due parole doverose perché non dimentico l'incredibile mare di affetto, anche inaspettato, che ...

Livorno - il tribunale autorizza la rettifica dei certificati di nascita : i due figli nati negli Usa hanno due padri : figli di entrambi i padri, con cui sono nati e cresciuti. Il tribunale di Livorno ha emesso un decreto con cui autorizza la rettifica dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti, ...

Scontro tra treni negli Stati Uniti : due morti e 70 feriti : Due morti e almeno 70 feriti: è questo il tragico bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Un convoglio passeggeri...

Volley femminile - Serie A1 2018 – Novara asfalta Scandicci e avvicina Conegliano! Egonu vince il duello con Haak : Prova di forza di Novara nell’anticipo della 18^ giornata della Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia, seconde in classifica, hanno asfaltato Scandicci con un sonoro 3-0 (25-19; 27-25; 25-19), terza forza del nostro campionato che oggi non è mai riuscita a rimanere in partita. Le piemontesi si portano così a un solo punto di distacco dalla capolista Conegliano che domani pomeriggio affronterà Busto Arsizio e ora hanno ...

Trasporto merci : due nuove locomotive in servizio negli scali di Ravenna e Dinazzano : Riteniamo particolarmente importante questa azione positiva in un momento in cui i segnali di ripresa dell'economia indicano un incremento tendenziale dei traffici di merci'. Dinazzano Po è un'...

Influenza negli Stati Uniti - giovane mamma muore due giorni dopo il ricovero in ospedale : Influenza negli Stati Uniti, giovane mamma muore due giorni dopo il ricovero in ospedale Tandy Harmon, 36enne statunitense mamma di due figli, è morta due giorni dopo il ricovero in ospedale. Era stata ricoverata con gravi complicazioni conseguenza dell’Influenza.Continua a leggere Tandy Harmon, 36enne statunitense mamma di due figli, è morta due giorni dopo il […] L'articolo Influenza negli Stati Uniti, giovane mamma muore due ...

Terremoti ed Eruzioni - Anello di Fuoco costantemente attivo : almeno 5 eventi diversi negli ultimi due giorni - gli esperti spiegano cosa sta succedendo : Eruzioni vulcaniche in Giappone, nelle Filippine e a Bali. Forti Terremoti in Alaska e Indonesia. La serie di disastri naturali degli ultimi due giorni ha un comune denominatore: tutti si sono verificati lungo il cosiddetto Anello di Fuoco, una zona di pericolo geologico a forma di ferro di cavallo. almeno 5 diversi eventi si sono verificati lungo l’Anello di Fuoco tra lunedì e martedì, incluso il terremoto di magnitudo 7.9 che ha sconvolto la ...

due piloti sposi - è il primo matrimonio gay tra militari negli Stati Uniti : Stavamo scontando una politica che diceva a tutti (soldati, aviatori e marine) di mentire su noi stessi'. La svolta è arrivata nel 2011, con l'abolizione della legge da parte dell'allora presidente ...