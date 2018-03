In corso indagini per scoprire reale identità Napulsi : Roma – Abdel Salem Napulsi, secondo quanto emerso dalla Questura, non sarebbe il vero nome del 38enne arrestato nell’ambito dell’operazione antiterrorismo di oggi della Polizia. Sono in corso indagini infatti per risalire alla reale identità dell’uomo. Sedicente palestinese al momento dell’arresto ad ottobre in una appartamento di Roma in zona Marconi, che in realtà sarebbe di origini tunisine. L’uomo, secondo ...

Roma : indagini in corso per ritrovamento ordigno artigianale : Roma – trovato ordigno esplosivo in via Laurentina Roma – indagini in corso dopo in via Laurentina. Intorno alle 9.23 è stato ritrovato un ordigno... L'articolo Roma: indagini in corso per ritrovamento ordigno artigianale proviene da Roma Daily News.

Austin Texas - Unabomber si fa saltare in aria/ Indagini ancora in corso - Mark Conditt "ha agito da solo" : Texas, Unabomber si è fatto esplodere ad Austin: ultime notizie, morto l'attentato seriale che terrorizzava da mesi la comunità texana. Mark Conditt era "un ragazzo tranquillo"(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:56:00 GMT)

Roma : indagini in corso dopo blitz Forza Nuova in studi La7 : Roma – indagini dei Carabinieri dopo irruzione membri Forza Nuova in studi La7 Roma – indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Informativo... L'articolo Roma: indagini in corso dopo blitz Forza Nuova in studi La7 su Roma Daily News.

Ex infermiera muore in attesa di una visita cardio-chirurgica - indagini in corso : "Possibile esser trattata come una nullità dalla sanità mi hanno rimandato l'appuntamento cardio chirurgico già due volte!ma si può esser trattati cosi" una frase scritta di getto da Mirella Ottonello ...