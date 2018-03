In buca con Paola Canas | il golf è sempre più sexy con la colombiana FOTO

Roma - così nasce una voragine. Ecco il video della maxi buca che si è aperta in circonvallazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

Roma - maxi voragine sulla Appia/ Video emergenza - due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione : Roma, maxi voragine sull'Appia: Video, l'emergenza prosegue sulle strade della Capitale. Due auto in bilico sulla buca in Circonvallazione: allarme e Piano Marshall del sindaco Raggi(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:14:00 GMT)

Bossi : “Salvini non troverà un accordo con Di Maio perché sono uguali - hanno le mani bucate” : Umberto Bossi è convinto che Matteo Salvini e Luigi Di Maio non riusciranno a trovare un accordo per formare un governo perché "sono uguali, hanno le mani bucate. Invece i soldi prima li fai e poi li spendi", afferma il senatore leghista.Continua a leggere

Roma : Nascondevano droga in una buca - 2 arresti : I malviventi sono stati sorpresi mentre recuperavano droga da una buca all’interno del Parco Kennedy Roma – Due persone, entrambe di Roma, sono state arrestate... L'articolo Roma: Nascondevano droga in una buca, 2 arresti proviene da Roma Daily News.

Milano - scontro tra un'auto e uno scooter - in due cadono in una buca : Paura domenica alle 14.25 in via Console Marcello. Una coppia , lui 33 anni e lei 40, era su uno scooter quando dopo lo scontro con un'auto il guidatore ha perso il controllo finendo nella buca di un ...

San Fruttuoso - anziano cade in una voragine/ Morto in via Berno a Genova : contenzioso Comune-residenti su buca : Un pensionato di 87 anni è Morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San Fruttuoso durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Da Reggio Calabria alla Romania : Archi conquista il cuore di bucarest per una notte [FOTO] : Parte il jingle in versione house di 'Sarà perché ti amo', canzone dei Ricchi e Poveri che negli anni ottanta sbancò in mezzo mondo quella che identificava l'Italia della ripresa economica e della ...

Stende il bucato e precipita dal balcone : Una donna di 28 anni è morta questa mattina, intorno alle 10, a La Spezia dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo di via Duino. Per la donna, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da ...

Stende il bucato e precipita dal balcone : Genova, 7 mar. , Adnkronos, - Una donna di 28 anni è morta questa mattina, intorno alle 10, a La Spezia dopo essere caduta dal quarto piano di un palazzo di via Duino. Per la donna, nonostante i ...

La Lazio passeggia sulla Steaua bucarest : 5-1 e ottavi di Europa League conquistati : La Lazio di Simone Inzaghi è tornata prepotentemente a fare la voce grossa. I biancocelesti hanno rimontato ampiamente l'1-0 maturato nell'andata contro la Steaua Bucarest. I padroni di casa hanno rifilato un secco e perentorio 5-1 frutto della tripletta di Ciro Immobile al gol numero 31 in 29 partite giocate in tutte le competizioni. Le altre reti portano la firma di Bastos e di un ritrovato Felipe Anderson che al momento della ...

Lazio-Steaua bucarest - i convocati di mister Inzaghi : Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l’FCSB (ore 19:00 italiane) allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio, attraverso il proprio allenatore ed anche diversi calciatori, ha ribadito l’intenzione di ribaltare il risultato non snobbando la competizione. Dunque oggi dovrebbero scendere in campo buona parte dei titolarissimi di Inzaghi, con solo qualche novità tra i ...

Scicli - cade con la moto per una buca : ferita una 14enne : Incidente stradale a Scicli. Una ragazza di 14 anni è caduta con la moto a causa di una grossa buca. Ha riportato lesioni al volto e agli arti.

Elezioni Salvini annulla confronto Tv con Renzi. Pd 'Dà buca'. Segretario Lega 'Altri impegni' : ROMA - Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a 'Porta a Porta'. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel ...

Lazio - Felipe dimentica il passaporto e vola a bucarest con un altro aereo : Ha ritrovato la serenità, ma non il passaporto. Piccola disavventura per Felipe Anderson al momento della partenza per Bucarest. Il brasiliano della Lazio, ieri pomeriggio, arrivato con la squadra all'...